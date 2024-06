Les États-Unis pourraient étendre leur arsenal nucléaire – Assistant de Biden – RT World News

Washington a menacé Moscou et Pékin d’une course aux armements s’ils « refusent de s’engager »

Washington envisage d’augmenter le nombre de ses têtes atomiques dans les années à venir, compte tenu de la situation internationale, a déclaré un haut responsable du Conseil national de sécurité.

Pranay Vaddi est le directeur principal du contrôle des armements, du désarmement et de la non-prolifération au NSC. Il a prononcé vendredi le discours d’ouverture lors de la réunion annuelle de l’Arms Control Association.

« Nous pourrions atteindre un point dans les années à venir où une augmentation par rapport aux effectifs actuellement déployés sera nécessaire. » a déclaré Vaddi, selon Reuters. « Nous devons être pleinement préparés à exécuter si le président prend cette décision. »

« Si ce jour arrive, il en résultera une détermination selon laquelle davantage d’armes nucléaires sont nécessaires pour dissuader nos adversaires et protéger le peuple américain ainsi que nos alliés et partenaires. » il ajouta.

Une partie de la planification est réalisée dans l’espoir que le président américain Joe Biden remportera un second mandat en novembre prochain.















La taille de l’arsenal nucléaire américain est actuellement limitée par le traité New START, négocié avec la Russie en 2010. Il devrait expirer en 2026, sans aucune indication quant à son renouvellement.

L’année dernière, la Russie a officiellement suspendu sa participation à New START, invoquant les sanctions américaines concernant le conflit ukrainien et l’encouragement des attaques de Kiev contre les bases aériennes stratégiques russes. Moscou a cependant continué à respecter les dispositions du traité limitant le nombre d’armes nucléaires et de vecteurs.

Pendant ce temps, la Chine n’a montré aucun intérêt à négocier un traité nucléaire avec les États-Unis.

Les spéculations de Vaddi sur une éventuelle expansion de l’arsenal atomique américain ont été présentées à l’avance dans la presse de Washington comme un possible changement de politique nucléaire.

Les États-Unis ont déjà annoncé leur intention de mettre à jour leur « triade nucléaire », depuis les bombardiers stratégiques et les sous-marins lance-missiles balistiques jusqu’aux nouvelles bombes gravitationnelles et missiles basés sur des silos. Tous les projets sont actuellement en développement, mais semblent dépasser le budget et être en retard.















Le bombardier stratégique B-21 Raider a effectué son premier vol en novembre dernier et ne devrait pas commencer à remplacer la flotte de bombardiers actuelle avant 2027. Le premier des sous-marins lance-missiles de la classe Columbia est actuellement en construction et devrait entrer en service d’ici 2031.

La principale bombe thermonucléaire à gravité, la B61, a été conçue dans les années 1960. Le Pentagone a annoncé son intention de développer de nouvelles variantes, mais on ne sait toujours pas si le Congrès a approuvé le financement du projet.

Le projet de missile balistique intercontinental Sentinel (ICBM) devrait effectuer son premier vol en 2026, laissant le commandement stratégique américain peiner à prolonger la durée de vie de ses missiles Minuteman III, entrés en service pour la première fois dans les années 1970.