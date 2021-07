Les États-Unis « pourraient envoyer des troupes en Haïti » pour empêcher la guerre civile après l’assassinat sanglant du président Jovenel Moïse

LES ÉTATS-UNIS pourraient envoyer des troupes en Haïti après l’assassinat sanglant du président Jovenel Moïse qui a été abattu à son domicile.

On craint que la nation des Caraïbes ne soit plongée dans le chaos après le meurtre qui a choqué le monde – et les experts ont déjà évoqué la perspective d’une intervention occidentale.

Lisez notre blog sur l’assassinat du président haïtien pour les dernières mises à jour

11 Les Marines américains faisaient partie d’une intervention précédente en 2004 Crédit : Getty

11 Le président Jovenel Moïse a été abattu dans le palais présidentiel Crédit : AFP

11 Il a été suggéré que les États-Unis pourraient intervenir en Haïti Crédit : AP

Le professeur Robert Fatton, qui a écrit plusieurs livres sur l’histoire mouvementée d’Haïti, a déclaré d’un air sombre que la situation est susceptible de « dégénérer » et que le pays d’être « plongé dans le chaos ».

Et il a dit qu’il pourrait y avoir une autre intervention militaire comme cela a déjà été vu au cours des dernières décennies de la France et des États-Unis avec le soutien des Nations Unies.

Le président Moïse a été abattu la nuit dernière par un groupe de mercenaires présumés qui se seraient fait passer pour des agents de l’administration américaine de lutte contre la drogue.

Le groupe – dont l’un parlait avec un accent américain – a exécuté le président, 53 ans, dans sa résidence privée à 1 heure du matin, tandis que la Première dame a également été blessée dans l’attaque.

Parler à France24. Le professeur Fatton a déclaré : « Je suppose que les puissances étrangères seront très inquiètes de cette situation en Haïti, en particulier aux États-Unis.

« Et comme nous le savons au cours des 20 ou 30 dernières années, l’ONU et les États-Unis – et en fait la France – ont envoyé des troupes en Haïti en raison de l’incertitude et de l’instabilité politiques.

« Si les choses tournent mal, je suppose que vous auriez probablement une autre intervention. »

Cependant, il a ajouté que les Haïtiens pourraient s’opposer à une telle opération, car beaucoup blâment les États-Unis et d’autres puissances étrangères pour leurs problèmes actuels.

Le professeur Fatton a ajouté : « Nous ne savons pas ce qui va se passer – nous ne pouvons que supposer que les choses vont probablement dégénérer étant donné le manque de sécurité, la faiblesse de la police et la montée des gangs dans les villes.

Il a poursuivi : « Cela peut plonger le pays dans le chaos et parler à certaines personnes d’Haïti, on a le sentiment que cela pourrait également provoquer une occupation étrangère.

11 Des soldats montent la garde près du lieu du meurtre brutal Crédit : AP

11 Des trous de balles sont vus criblé un véhicule près de la scène Crédit : Getty

11 Ligne de douilles usagées sur le sol près de la scène Crédit : AP

11 Le Palais Présidentiel où le Président Jovenel Moïse a été abattu Crédit : AFP

Les troupes américaines étaient auparavant intervenues pour renverser un régime militaire d’Haïti en 1994 dans une mission appelée Opération Uphold Democracy qui a duré six mois – avant que les règnes ne soient remis aux soldats de la paix de l’ONU.

Et encore en 2004, les troupes françaises et américaines sont également intervenues au milieu de nouveaux troubles politiques qui ont conduit à un autre coup d’État.

Il a vu une autre force de maintien de la paix de l’ONU installée pour essayer de contrôler le pire de la violence – avec des élections générales qui ont eu lieu en 2006.

Cependant, la paix a été de courte durée et depuis lors, Haïti a été secoué par des catastrophes, des manifestations, des violences, des épidémies, des pénuries alimentaires et des allégations de corruption.

L’assassinat du président Moise est le dernier incident horrible de l’histoire troublée du pays.

Depuis une révolte qui a assuré son indépendance en 1804, elle est passée d’une colonie française à une occupation par les États-Unis au début du XXe siècle, pour ensuite être ballottée entre dictatures et juntes militaires.

11 Les troupes américaines lors de l’intervention de 1994 en Haïti Crédit : Getty

11 Les forces américaines ont occupé Haïti pour renverser un dictateur militaire Crédit : Getty

11 Les États-Unis pourraient être contraints d’intervenir à nouveau en Haïti Crédit : Getty

Il a été rapporté que le président a été tué à son domicile dans la capitale Port-au-Prince à 1 heure du matin.

Le communiqué du Premier ministre Claude Joseph a déclaré : « Un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et blessé mortellement le chef de l’État.

M. Joseph a condamné ce qu’il a qualifié d’acte haineux, inhumain et barbare, ajoutant que la Police nationale d’Haïti avait la situation sous contrôle.

Des vidéos capturées par des personnes vivant dans le même quartier que les autorités ont suggéré que le groupe prétendait être des agents de la DEA

En février, des politiciens de l’opposition ont nommé leur propre président dans le but de chasser Moise dont le mandat de cinq ans avait expiré.

Joseph Mécène Jean-Louis, 72 ans, juge, a déclaré qu’il acceptait la nomination.

Moïse a insisté sur le fait que son mandat a pris fin en février 2022 – une revendication acceptée par les États-Unis.

11 Séquences vidéo montrant les hommes armés dans les rues Crédit : eyepress/Avalon.Red

Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’ambassade des États-Unis en Haïti a déclaré qu’elle serait fermée en raison d’une « situation sécuritaire en cours ».

Le président Joe Biden sera informé de « l’attaque tragique », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Boris Johnson a déclaré que l’assassinat de M. Moïse était un « acte odieux » et a appelé au calme dans le pays.

Les rues étaient vides ce matin après que les Haïtiens se soient réveillés à la nouvelle de la mort de leur président.

Le principal aéroport du pays a été fermé à l’exception des vols humanitaires et diplomatiques, a déclaré le directeur général de l’aéroport.

Le 7 février, jour où son mandat présidentiel devait prendre fin, M. Moïse a affirmé qu’un coup d’État avait été déjoué pour renverser son gouvernement et le tuer.

Au total, 23 personnes ont été arrêtées, dont un officier supérieur de la police.

« Le but de ces personnes était d’attenter à ma vie. Ce plan a été avorté », avait-il déclaré à l’époque.

Pendant son mandat, M. Moïse a été accusé de corruption et a été confronté à des vagues de protestations antigouvernementales.