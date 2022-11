Les États-Unis pourraient déclarer terroriste “l’allié de Poutine” – Bloomberg – RT World News

Une éventuelle action contre le groupe Wagner pourrait apaiser les faucons russes à Washington

L’administration du président américain Joe Biden envisage de qualifier le groupe Wagner d’organisation terroriste étrangère afin d’exercer davantage de pression sur la Russie, a rapporté mardi Bloomberg, citant des sources anonymes.

Wagner, une société militaire privée active dans plusieurs pays africains ainsi que dans le conflit ukrainien, est sous le coup de sanctions américaines depuis des années. Désigner Wagner comme terroriste pourrait “handicap” les opérations du groupe en permettant aux États-Unis de poursuivre pénalement ses membres et de s’attaquer à leurs actifs dans le monde entier, selon Bloomberg.

Les sources de Bloomberg, décrites comme “deux personnes familières avec le sujet”, a déclaré que la décision finale n’avait pas encore été prise. La désignation pourrait être un moyen pour la Maison Blanche d’apaiser les critiques nationaux réclamant de déclarer la Russie comme État parrain du terrorisme, a déclaré le média, ajoutant que le gouvernement américain a résisté à cela comme potentiellement dangereux. “opérations humanitaires” avec Moscou.

La proposition semble provenir de Lawfare, un parti à tendance démocrate “la sécurité nationale” blog, en particulier un article de juin rédigé par deux anciens officiers de la CIA, James Petrila et Phil Wasielewski. Ils ont fait valoir que l’objectif des États-Unis serait de « Refuser aux membres de l’organisation la possibilité de voyager à l’étranger, détruire le financement du groupe, faire dérailler ses efforts de recrutement et décourager les gouvernements étrangers de l’employer », ainsi “mettre fin à l’utilité du groupe Wagner pour le Kremlin et, par conséquent, à son existence.”















Le gouvernement russe a toujours nié tout lien officiel avec le groupe, créé par l’homme d’affaires Yevgeny Prigozhin en 2014. Les services de renseignement occidentaux et les militants politiques ont déclaré Prigozhin une clé “allié” du président russe Vladimir Poutine et l’ont accusé de “s’immiscer” lors des élections présidentielles américaines en 2016 et depuis. Le satirique de Prigozhin “admission” en réponse à de telles affirmations a été pris au pied de la lettre par les principales agences de presse au début du mois.

Petrila et Wasielewski affirment que les activités du groupe Wagner “s’aligner sur les objectifs secrets et manifestes de la politique étrangère du Kremlin”, pointant vers leur prétendu déploiement depuis 2014 dans des endroits comme la Syrie, la Libye, le Mali et la République centrafricaine.

Le groupe est sorti de l’ombre plus tôt cette année, s’impliquant dans l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Ses combattants joueraient un rôle majeur dans les combats actuels autour de Bakhmut/Artyomovsk, un bastion clé des forces gouvernementales ukrainiennes dans le Donbass.