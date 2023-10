Les États-Unis pourraient connaître une profonde récession, affectant les marchés et les exportations indiennes, selon un économiste

Les États-Unis pourraient bientôt connaître une profonde récession, et un tel scénario aurait non seulement un impact sur le secteur des services indien, qui est une composante clé du PIB du pays, mais entraînerait également une grande volatilité sur les marchés obligataires et boursiers, selon un économiste de renom. a dit.

Dans une conversation exclusive avec NDTV, Neelkanth Mishra, économiste en chef d’Axis Bank et président à temps partiel de l’Autorité d’identification unique de l’Inde, a déclaré que les États-Unis s’attendaient à entrer en récession cette année et que l’on pensait que leur PIB la croissance allait chuter, mais cela ne s’est pas produit. À la fin du mois de septembre, les gens pensaient qu’il y aurait un « atterrissage en douceur » et qu’il n’y aurait pas de récession.

« Notre analyse indique cependant que cette année, leur déficit budgétaire a augmenté de 4% de leur PIB. Ils avaient visé 1 000 milliards de dollars – leur exercice financier se termine le 30 septembre – et ils ont fini avec un chiffre de 2 000 milliards de dollars. Si le « Le déficit budgétaire est si élevé qu’il ne peut pas y avoir de récession. Le problème pour eux, cependant, est que s’ils ne continuent pas à augmenter le déficit budgétaire, ils ne pourront pas soutenir la croissance de l’économie », a déclaré M. Mishra.

« Même s’ils parviennent à maintenir le déficit budgétaire à un niveau stable l’année prochaine, ce qui est un problème en soi, l’économie entrera en récession. En raison du déficit budgétaire si élevé, personne ne veut acheter des obligations américaines. Les taux augmentent. « , a-t-il prévenu.

Impact sur l’Inde

Interrogé sur l’impact que cela pourrait avoir sur l’Inde, M. Mishra a déclaré que les effets pourraient être ressentis de quatre manières. La croissance des services, déjà lente, ralentirait.

« Si les Etats-Unis connaissent une récession, notre secteur des services informatiques et nos exportations de services aux entreprises pourraient être touchés. Les exportations de services représentent 10 % des exportations indiennes. Si elles chutent beaucoup, nous pourrions perdre 1 % de la croissance du PIB », a-t-il déclaré.

La deuxième voie est l’impact sur les exportations de biens. L’économiste a déclaré que la demande de biens allait diminuer. « Il est déjà faible en Chine, en Europe et au Japon et supérieur à la tendance aux Etats-Unis. Cela pourrait affecter les exportations de biens de l’Inde », a-t-il prévenu.

Le plus grand risque, dit-il, est celui du dumping des produits en Inde. M. Mishra a souligné que si l’Inde reste le seul pays où la demande est résiliente, tous les fabricants aimeraient vendre ici. Cela nuirait aux fabricants indiens.

Le quatrième problème est qu’une récession américaine affecterait le rendement de ses obligations d’État.

« Le coût du capital augmenterait pour les autres économies. Les bons emprunteurs en Inde, comme les célèbres entreprises sidérurgiques, obtiendraient facilement des prêts en dollars plus tôt. Mais de tels prêts n’ont pas été disponibles au cours des 6 à 8 derniers mois. Cela apporterait beaucoup de volatilité sur les marchés financiers comme les marchés obligataires et les marchés actions », a-t-il déclaré.

Préparer le pays

« Le prix du pétrole brut a déjà commencé à baisser au cours des deux ou trois derniers jours parce que les gens ont commencé à craindre une récession. Si les États-Unis entrent en récession en mai-juin de l’année prochaine, les prix du pétrole baisseront. « Les prix du pétrole augmentent, cela aura un impact négatif sur l’économie indienne », a-t-il ajouté.

Concernant les mesures que l’Inde peut prendre pour faire face à tout cela, M. Mishra a déclaré que l’accent devrait être mis sur la stabilité macroéconomique, plutôt que sur la prise de risques, pour être en mesure de faire face aux vagues de turbulences. « La stabilité macroéconomique garantit une croissance à plus long terme », a-t-il affirmé.

État contre centre

Interrogé sur le rapport de Morgan Stanley selon lequel si l’Inde obtient un gouvernement stable après 2024, le marché boursier augmentera de 10 % et pourrait chuter de 20 à 60 % si cela ne se produit pas, l’économiste a déclaré que c’était une très mauvaise façon de penser.

« L’impact du gouvernement central sur l’économie se produit à moyen terme. Il peut être visible de manière considérable, mais dans 3 à 5 ans. Les gouvernements des États ont un rôle plus important à jouer dans la dynamique économique à court terme – qu’il s’agisse d’investissements ou d’investissements. sont réalisés par des sociétés étrangères et privées – et cela ne changera pas », a déclaré M. Mishra.

Il a souligné que le taux de fécondité est en baisse en Inde et que l’épargne nette augmente.

« Cela se voit dans l’augmentation des investissements sur les marchés boursiers – 30 à 35 milliards de dollars sont investis chaque année. Un changement de gouvernement n’affectera pas cela. La construction de logements est à l’origine de la force actuelle de l’économie indienne, et cela ne changera pas non plus. « Personne n’arrêtera de construire sa maison si le gouvernement change. Selon moi, ce genre de prévision sensationnaliste est totalement fausse », a-t-il déclaré.

Ce que devrait faire la classe moyenne

Quant à savoir s’il a des conseils à donner à la classe moyenne, M. Mishra a déclaré : « L’année prochaine ou un an et demi sera très turbulente pour l’économie mondiale. Si nous avons de la chance, bien sûr. » «