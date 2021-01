Les États-Unis pourraient bientôt administrer au moins un million de vaccins contre le COVID-19 par jour malgré le début lent, a déclaré mardi le Dr Anthony Fauci, alors même qu’il mettait en garde contre les prochaines semaines dangereuses alors que le coronavirus augmentait.

La lenteur du rythme est frustrante pour les responsables de la santé et un public désespéré, avec seulement environ un tiers des premières fournitures expédiées aux États utilisés mardi matin, un peu plus de trois semaines après le début de la campagne de vaccination.

«Chaque fois que vous démarrez un grand programme, il y a toujours des problèmes. Je pense que les problèmes ont été résolus », a déclaré le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays à l’Associated Press.

Les vaccinations ont déjà commencé à s’accélérer, atteignant environ un demi-million d’injections par jour, a-t-il souligné.

Maintenant, avec les vacances terminées, « une fois que vous vous lancez et que vous obtenez un certain élan, je pense que nous pouvons atteindre 1 million par jour ou même plus », a déclaré Fauci. Il a qualifié l’objectif du président élu Joe Biden de 100 millions de vaccinations au cours de ses 100 premiers jours «d’objectif très réaliste, important et réalisable».

C’est une prédiction optimiste compte tenu des obstacles logistiques auxquels sont confrontés les États et les comtés alors qu’ils luttent pour administrer des approvisionnements en vaccins rationnés au milieu des hospitalisations croissantes au COVID-19. Fauci a souligné les hôpitaux inondés de Californie et les travailleurs épuisés avant même que les voyages de vacances et les réunions de famille n’alimentent l’épidémie.

Fauci a estimé qu’entre 70% et 85% de la population américaine devra être vaccinée pour obtenir une «immunité de troupeau», ce qui signifie que suffisamment de personnes sont protégées pour qu’il soit difficile pour le virus de continuer à se propager. Cela représente jusqu’à 280 millions de personnes.

Il a dit qu’il espérait y parvenir d’ici le début de l’automne prochain.

Le coronavirus a tué plus de 356 000 Américains, et les prochaines semaines pourraient entraîner un autre bond des infections à l’échelle nationale qui «pourrait aggraver les choses», a déclaré Fauci.

L’administration Trump avait promis de fournir aux États suffisamment de vaccins pour 20 millions de personnes en décembre, et a échoué alors même que les États se débattaient avec leur rôle – se faire tirer dans les bras des gens, en commençant principalement par les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ 4,8 millions de doses de plus de 17 millions livrées avaient été utilisées mardi matin. C’est probablement un sous-dénombrement en raison des retards dans la présentation des rapports, mais c’est bien moins que ce que les experts avaient espéré.

Pourtant, Fauci a souligné un moment célèbre de l’histoire pour étayer sa projection de vaccinations accélérées: en 1947, la ville de New York a vacciné plus de 6 millions de personnes contre une épidémie de variole en moins d’un mois – et «l’un d’entre eux était moi comme un garçon de 6 ans. «

Si une seule ville pouvait faire de telles vaccinations de masse en quelques semaines, « ce n’est pas quelque chose qui est tiré par les cheveux » pour tout un pays, a-t-il dit. «Vous pouvez utiliser les auditoriums des écoles, vous pouvez utiliser les stades. Vous pouvez vraiment augmenter la contribution des pharmacies. »

À ce rythme accéléré, le pays pourrait voir un impact sur les infections dès le printemps – et, espérons-le, au début de l’automne, «vous pourriez commencer à penser à revenir à un certain degré de normalité», a déclaré Fauci.

Au milieu de la frustration croissante suscitée par la lenteur du déploiement des vaccins, les gouverneurs et autres politiciens parlent durement et, dans certains cas, proposent de contourner les règles pour faire vacciner les gens plus rapidement. Les travailleurs de la santé et les patients des maisons de soins infirmiers ont toujours la priorité dans la plupart des endroits.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a menacé d’infliger une amende aux hôpitaux qui n’utilisent pas leurs quotas de vaccins assez rapidement, en disant: «Faites vite. Nous sommes sérieux.

Le gouverneur Henry McMaster de la Caroline du Sud a déclaré que les hôpitaux et les agents de santé avaient jusqu’au 15 janvier pour se faire vacciner, sinon ils devront «se déplacer au fond de la file». Lundi, l’État avait distribué moins de la moitié de son allocation initiale de vaccin Pfizer à environ 43 000 personnes.

En Caroline du Nord, le gouverneur Roy Cooper a appelé la Garde nationale pour aider à accélérer les choses.

En Californie, où seulement 1% de la population a été vaccinée, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré qu’il souhaitait donner aux prestataires la possibilité de distribuer des vaccins aux personnes ne figurant pas sur la liste prioritaire si les doses risquent d’être gaspillées.

Le maire de New York a suggéré d’élargir l’admissibilité aux vaccins pour faire bouger les choses.

Il n’y a pas encore de signe qu’une variante plus contagieuse du coronavirus découverte pour la première fois en Grande-Bretagne – qui a contraint l’Angleterre à un autre verrouillage national mardi – dépassera les vaccins. Les collègues de Fauci aux National Institutes of Health font leurs propres tests, tout comme les fabricants de vaccins.

Alors que la variante a été trouvée dans plusieurs États, « elle n’est certainement pas dominante », a déclaré Fauci. «Nous ne savons pas où cela va. Nous allons le suivre très attentivement.

Le virus plus contagieux rend encore plus important que les gens suivent les précautions de santé publique que Fauci a prêchées pendant des mois, notamment le port d’un masque, le maintien à distance et l’évitement des foules.

En outre, les scientifiques surveillent avec méfiance une variante différente trouvée en Afrique du Sud mais non encore signalée aux États-Unis. Il a été rapporté que la mutation pourrait rendre les traitements appelés anticorps monoclonaux moins susceptibles de fonctionner. Fauci a déclaré qu’il ne pouvait pas le confirmer, mais les scientifiques américains enquêteront.

