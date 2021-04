Les nouvelles estimations, incluses dans le document avec les recommandations, interviennent alors que l’administration Biden fait face à une pression croissante pour faciliter une distribution équitable des vaccins dans le monde.

Mercredi, Oxfam a publié une lettre ouverte signée par plus de 100 anciens chefs d’État et lauréats du prix Nobel appelant le président Biden à déroger aux règles de propriété intellectuelle pour les vaccins contre les coronavirus et à «faire passer le droit collectif à la sécurité pour tous avant les monopoles commerciaux de quelques-uns . »

L’histoire continue sous la publicité

«Le leadership des États-Unis pour un accès mondial sûr, efficace et équitable aux vaccins Covid-19 est impératif», soutient le document de Duke, exhortant Washington à augmenter le financement des programmes de partage de vaccins, mais au-delà de faire également don de doses excédentaires et d’utilisation. son influence pour ouvrir la fabrication de vaccins.

Une autre proposition, présentée dans une lettre soutenue par le Center for Strategic and International Studies (CSIS), appelle les États-Unis à faire don de 10% de leurs doses excédentaires au cours de l’été, pour passer à 50% d’ici la fin de l’année, et soutient que Biden devrait prononcer un discours ce printemps pour faire valoir ses arguments auprès du peuple américain.

Les propositions viennent au milieu de nouvelles preuves que la campagne de vaccination américaine connaît un succès, alors même que le virus se propage de manière incontrôlée dans une grande partie du monde et que des variantes plus virulentes continuent de s’imposer.

L’histoire continue sous la publicité

Sous Biden, les États-Unis se sont réengagés avec Covax, une initiative soutenue par les Nations Unies pour aider les pays à faible revenu à acquérir des doses de vaccin, et le secrétaire d’État Antony Blinken organise un événement à l’appui de l’effort jeudi.

Mais de nombreux experts affirment que les mesures actuelles ne suffisent pas.

Les États-Unis auront probablement «au moins 300 millions de doses excédentaires ou plus» d’ici la fin juillet, estiment les auteurs de l’article Duke, alors même que les programmes de vaccination sont étendus à la grande majorité des enfants américains.

L’estimation est basée sur l’hypothèse que le vaccin développé par AstraZeneca reçoit une autorisation d’utilisation d’urgence et que le vaccin Johnson & Johnson est largement utilisé, malgré des effets secondaires rares.

L’offre excédentaire aux États-Unis contraste fortement avec la situation dans de nombreuses régions les plus pauvres du monde, où les programmes de vaccination ont mis du temps à démarrer en raison de problèmes d’approvisionnement et de distribution, et pourraient à terme prolonger la pandémie et entraver la reprise aux États-Unis.

L’histoire continue sous la publicité

L’administration s’est engagée à donner des doses. « Si nous avons un excédent, nous allons le partager avec le reste du monde », a déclaré Biden le mois dernier, pressé sur la question. «Nous allons commencer par nous assurer que les Américains sont pris en charge en premier, mais nous allons ensuite essayer d’aider le reste du monde.» Et Blinken a fait valoir que la protection des Américains nécessitait une action internationale. « Cette pandémie ne se terminera pas chez nous tant qu’elle ne se terminera pas dans le monde entier », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 5 avril. Mais aucun plan mondial de don de doses n’a été précisé.

Les 92 pays les plus pauvres du monde ne seront pas en mesure d’atteindre un taux de vaccination de 60 pour cent de leur population avant 2023 «ou au-delà» si les tendances de distribution actuelles se poursuivent, estime le document de Duke.

Les auteurs incluent d’anciens responsables américains tels que Mark McClellan, ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis sous le président George W. Bush, ainsi que Krishna Udayakumar, directeur fondateur du Duke Global Health Innovation Center.

L’histoire continue sous la publicité

Leurs recommandations font écho aux préoccupations d’autres experts en santé publique du monde entier, y compris le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a qualifié les plans de distribution de vaccins qui se concentrent uniquement sur les questions nationales de «stratégie autodestructrice. [that] coûtera des vies et des moyens de subsistance. »

En février, le président français Emmanuel Macron a poussé les États-Unis et l’Europe à donner jusqu’à 5% des doses de vaccin sécurisées, bien que l’idée n’ait pas pris de l’ampleur significative.

Bien que l’administration Trump ait rejeté les appels à la diplomatie des vaccins et ait refusé de soutenir Covax, Biden a inversé le cap et a promis 4 milliards de dollars de soutien au programme en février.

L’histoire continue sous la publicité

Même si Covax était entièrement financé cette année, il ne pourrait vacciner qu’un quart de la population des 92 pays les plus pauvres du monde, selon le journal Duke.

Bien que de nombreux experts estiment que les États-Unis doivent faire plus pour garantir que le monde en développement puisse vacciner plus rapidement, ils diffèrent quant à leur approche.

Alors que la lettre rédigée par Oxfam appelait les États-Unis à soutenir une dérogation temporaire aux règles de propriété intellectuelle de l’Organisation mondiale du commerce, brisant les monopoles des vaccins, les experts de Duke ont fait valoir qu’une telle mesure était inutile et pourrait s’avérer chaotique.

L’histoire continue sous la publicité

Au lieu de cela, ils proposent que les États-Unis soutiennent l’utilisation d’accords de licence coopératifs pour augmenter la capacité de fabrication, de sorte que la production puisse être augmentée rapidement mais en toute sécurité.

Les auteurs de Duke déclarent également que si les contrats américains avec les fabricants de médicaments peuvent restreindre les dons de doses excédentaires, l’administration Biden pourrait modifier ses contrats et fournir des «prêts» des doses de vaccin actuellement disponibles (comme elle l’a déjà fait avec le Mexique et le Canada). Cela pourrait également modifier le calendrier des livraisons de vaccins afin que les pays les plus nécessiteux reçoivent leurs doses en premier.