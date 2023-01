Les États-Unis pourraient aider les frappes ukrainiennes en Crimée – NYT

Publiquement, Washington a jusqu’à présent évité d’approuver les attaques de Kiev à l’intérieur du territoire russe

Le gouvernement américain réfléchit à l’opportunité de fournir à l’Ukraine la capacité d’attaquer la péninsule de Crimée, stratégiquement importante, selon le New York Times. Les discussions mettent en évidence un changement progressif parmi les responsables américains vers un soutien plus effronté à Kiev, alors même que Washington insiste sur le fait qu’il ne cherche pas la confrontation avec Moscou.

Après des mois d’hésitation, la Maison Blanche se réchauffe à présent à l’idée que l’Ukraine pourrait “besoin de puissance” pour des frappes au plus profond du territoire russe, à savoir son bastion militaire en Crimée, a rapporté mercredi le Times, citant plusieurs responsables américains anonymes.

“Des responsables américains discutent avec leurs homologues ukrainiens de l’utilisation d’armes fournies par les États-Unis, des systèmes de roquettes HIMARS aux véhicules de combat Bradley, pour éventuellement cibler … la Crimée”, a déclaré le point de vente, ajoutant que Washington “en est venu à croire que si l’armée ukrainienne peut montrer à la Russie que son contrôle de la Crimée peut être menacé, cela renforcerait la position de Kiev dans toute négociation future”.

Malgré les lourdes fortifications de Moscou sur la péninsule, qui abrite la flotte russe de la mer Noire et d’autres bases militaires, la Crimée reste un “l’accent majeur” des plans de bataille ukrainiens, selon le Times. On ne sait pas exactement comment Washington espère aider les attaques contre la région, mais le point de vente a suggéré que la décision de fournir à Kiev des véhicules de combat d’infanterie Bradley a montré sa volonté d’aider l’Ukraine. “Passez à l’attaque – y compris en ciblant la Crimée.”

Lire la suite L’Allemagne veut que les États-Unis envoient d’abord des chars en Ukraine – WSJ

Aux côtés des transports de troupes assurés par la France et l’Allemagne, les véhicules militaires “pourrait être l’avant-garde d’une force blindée que l’Ukraine pourrait employer dans une contre-offensive cet hiver ou ce printemps”, anonyme “gouvernement et analystes indépendants” a déclaré au Times.

Cependant, alors même que la Maison Blanche envisage de soutenir des attaques sur le sol russe, le président Joe Biden continue de refuser les demandes ukrainiennes de missiles à plus longue portée et de chars de combat lourds qui pourraient être utilisés dans une future offensive. Il a précédemment averti qu’une telle aide pourrait provoquer des hostilités directes avec Moscou et même déclencher une guerre nucléaire, bien que ces inquiétudes semblent s’estomper lentement à mesure que le conflit s’éternise.

“La peur de l’escalade a changé depuis le début”, une source anonyme de la défense américaine a déclaré le mois dernier à un journal britannique, suggérant que le Pentagone avait “étant donné une approbation tacite des attaques à longue portée de l’Ukraine contre des cibles à l’intérieur de la Russie.”

Lire la suite L’Ukraine peut utiliser des armes américaines pour bombarder la Crimée – FM

Alors que le porte-parole du département d’État Ned Price a insisté mercredi que les États-Unis ne placent aucun “limites” sur les frappes ukrainiennes ou “prendre des décisions de ciblage” au nom de Kiev, les dernières discussions à la Maison Blanche pourraient indiquer un changement d’opinion parmi certains responsables.

Historiquement un territoire russe de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à son transfert à l’Ukraine sous les autorités soviétiques en 1954, la Crimée a organisé un référendum pour se réunifier avec la Russie à la suite du coup d’État d’Euromaidan de 2014. Kiev et ses alliés occidentaux ont cependant refusé de reconnaître le vote, et dire que la péninsule est toujours légitimement une terre ukrainienne, le président Vladimir Zelensky réitérant les espoirs pour le “reconquête” de la région le mois dernier.