Les États-Unis portent à 9 le nombre de morts parmi les Américains tués lors des attaques du Hamas contre Israël ce week-end

WASHINGTON — Le Département d’État a déclaré lundi qu’au moins neuf citoyens américains avaient été tués lors des attaques du Hamas contre Israël ce week-end, portant le bilan à quatre.

Il indique qu’un nombre indéterminé de citoyens américains sont toujours portés disparus. Dimanche, un responsable a déclaré que ce nombre était variable et variait entre six et douze. Il n’était pas clair si les disparus avaient été pris en otage, tués ou s’ils se cachaient.

Le Département d’État est en contact avec les familles « et leur fournit toute l’assistance consulaire appropriée », a déclaré le porte-parole Matthew Miller.

L’attaque du Hamas et la réponse d’Israël ont fait plus de 1 100 morts et des milliers de blessés des deux côtés.

Au lendemain de l’attaque du Hamas, la Maison Blanche a demandé aux dirigeants du Sénat d’accélérer la confirmation du candidat du président Joe Biden au poste d’ambassadeur en Israël, l’ancien secrétaire au Trésor de l’ère Obama et chef de cabinet de la Maison Blanche, Jack Lew, selon un rapport. Un responsable américain qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et a requis l’anonymat. La Maison Blanche a reçu l’assurance que la commission sénatoriale des relations étrangères avancerait les auditions de Lew, a ajouté le responsable.

Les États-Unis sont actuellement sans ambassadeur après le départ de l’ambassadeur Tom Nides en juillet. Biden a nommé Lew en septembre.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré dimanche qu’il avait ordonné au groupe aéronaval Ford de naviguer vers la Méditerranée orientale pour être prêt à aider Israël. L’USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus récent et le plus avancé de la Marine, et ses quelque 5 000 marins et son pont d’avions de guerre seront accompagnés de croiseurs et de destroyers dans une démonstration de force censée être prête à répondre à tout, qu’il s’agisse de interdire que des armes supplémentaires atteignent le Hamas et effectuer une surveillance.

Ce déploiement massif reflète la volonté américaine de dissuader toute expansion régionale du conflit. Mais le gouvernement israélien a officiellement déclaré la guerre dimanche et a donné son feu vert à des « mesures militaires significatives » pour riposter contre le Hamas.

Avec le Ford, les États-Unis envoient le croiseur USS Normandy et les destroyers USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney et USS Roosevelt, et les États-Unis renforcent l’Air Force F-35, F-15, F-16 et A. -10 escadrons d’avions de chasse dans la région.

« Les États-Unis maintiennent des forces prêtes à l’échelle mondiale pour renforcer davantage cette posture de dissuasion si nécessaire », a déclaré Austin dans un communiqué.

Il a déclaré que les États-Unis fourniraient également à Israël « des équipements et des ressources supplémentaires, y compris des munitions », les premières livraisons devant arriver dans les prochains jours.

Le groupe aéronaval basé à Norfolk, en Virginie, se trouvait déjà en Méditerranée. La semaine dernière, elle a mené des exercices navals avec l’Italie dans la mer Ionienne. Le transporteur en est à son premier déploiement complet.

De hauts responsables du Pentagone et du Département d’État ont informé les sénateurs dimanche soir, et le chef de la majorité Chuck Schumer a déclaré qu’ils étaient assurés que les États-Unis donnaient à Israël « tout ce dont il avait besoin ».

Matthew Lee et Tara Copp, Associated Press