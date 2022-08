Les États-Unis pleurent le décès de l’icône de la NBA

Bill Russell était également un militant des droits civiques en plus d’être le champion le plus couronné de la ligue

Le basket-ball est en deuil après le décès de la légende des Celtics de Boston, Bill Russell, à l’âge de 88 ans.

La famille de Russell a publié des nouvelles du décès sur les réseaux sociaux mais n’a pas révélé la cause du décès.

“La femme de Bill, Jeannine, et ses nombreux amis et sa famille vous remercient de garder Bill dans vos prières”, dit une déclaration.

“Peut-être revivrez-vous un ou deux des moments d’or qu’il nous a donnés, ou vous souviendrez-vous de son rire caractéristique alors qu’il se faisait un plaisir d’expliquer la véritable histoire derrière la façon dont ces moments se sont déroulés.

“Et nous espérons que chacun de nous pourra trouver une nouvelle façon d’agir ou de parler avec l’engagement sans compromis, digne et toujours constructif de Bill envers les principes. Ce serait une dernière et durable victoire pour notre bien-aimé n ° 6.”

En tant que premier choix de l’Université de San Francisco, Russell, originaire de Louisiane, a aidé à construire une dynastie à Boston où il a joué toute la durée de sa carrière de 13 ans de 1956 à 1969.

Gagner 11 championnats en 13 saisons, les deux dernières de ces victoires sont survenues en tant que joueur-entraîneur et en tant que premier entraîneur-chef noir dans les principaux sports américains.

À cette fin, le commissaire de la NBA, Adam Silver, l’a marqué “le plus grand champion de tous les sports d’équipe” mais a également noté que Russell, qui a marché pour les droits civiques afro-américains avec Martin Luther King, “représentait quelque chose de bien plus grand que le sport”.

Argent crédité Russell avec estampage “les valeurs d’égalité, de respect et d’inclusion” dans “l’ADN de notre ligue”.

“Au sommet de sa carrière sportive, Bill a défendu vigoureusement les droits civils et la justice sociale, un héritage qu’il a transmis à des générations de joueurs de la NBA qui ont suivi ses traces”, Argent ajouté.

« À travers les railleries, les menaces et l’adversité impensable, Bill a surmonté tout cela et est resté fidèle à sa conviction que tout le monde mérite d’être traité avec dignité », a-t-il également noté.

Être le plus grand champion de votre sport, révolutionner la façon dont le jeu est joué et être un leader de la société tout à la fois semble impensable, mais c’est ce qu’était Bill Russell. (1/4) pic.twitter.com/K0Ue0hKiLs – Celtics de Boston (@celtics) 31 juillet 2022

Aujourd’hui, nous avons perdu un géant. Aussi grand que soit Bill Russell, son héritage monte bien plus haut, à la fois en tant que joueur et en tant que personne. – Barak Obama (@BarackObama) 31 juillet 2022

Russell a raccroché ses baskets en tant que 11 fois champion de la NBA, cinq fois MVP et 12 fois All Star tandis que son maillot numéro 6 emblématique a été retiré en 1972 par les Celtics qui ont changé leur photo de profil Twitter pour le montrer.

Également médaillé d’or olympique en 1956 avec l’équipe des États-Unis, Russell a été élu le plus grand joueur de l’histoire de la NBA par les écrivains de basket-ball en 1980, alors qu’en 2011, le président américain de l’époque, Barack Obama, lui a décerné la médaille de la liberté et l’a surnommé un homme qui “s’est levé pour le droit et la dignité de tous les hommes”.

Russell est décédé avec sa femme Jeannie à ses côtés, et sa famille a déclaré que les arrangements pour un service commémoratif seront bientôt annoncés.