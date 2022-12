Les États-Unis pleurent la mort d’un entraîneur de football universitaire emblématique âgé de 61 ans

Mike Leach a contribué à révolutionner le sport avec son jeu de passe

Mike Leach, entraîneur de football universitaire américain pionnier, est décédé des suites d’une maladie cardiaque, comme l’a confirmé mardi l’État du Mississippi.

Leach en était à sa troisième année en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe de football de l’université, les Bulldogs, lorsqu’il est tombé malade dimanche à son domicile de Starkville. Au cours de la saison en cours, il a déclaré à ESPN qu’il souffrait d’une pneumonie.

L’homme de 61 ans a été soigné dans un hôpital local près de Starkville, puis transporté par avion au centre médical de l’Université du Mississippi dans la capitale de l’État, Jackson, à environ 120 miles de là.

“L’entraîneur Mike Leach a jeté une ombre formidable non seulement sur l’Université d’État du Mississippi, mais sur l’ensemble du paysage du football universitaire”, a déclaré le président de l’université Mark E. Keenum dans un communiqué.

“Son attaque innovante ‘Air Raid’ a changé la donne. L’intellect vif et la franchise sans fard de Mike ont fait de lui l’une des véritables légendes des entraîneurs du pays.

“Son décès apporte une grande tristesse à notre université, à la Conférence du Sud-Est et à tous ceux qui aimaient le football universitaire. La profonde curiosité de Mike, son honnêteté et son approche ouverte à la poursuite de l’excellence en toutes choses me manqueront.

L’État du Mississippi a confirmé le décès de HC Mike Leach Repose en Paix🙏 pic.twitter.com/HZcMkjmQHZ – Collège PFF (@PFF_College) 13 décembre 2022

Keenum a ajouté que la mort de Leach “souligne également la fragilité et l’incertitude de nos vies.”

“Il y a trois semaines, Mike et moi étions ensemble dans le vestiaire pour célébrer une victoire âprement disputée à Oxford. Mike Leach a vraiment embrassé la vie et a vécu de manière à ne laisser aucun regret.

« C’est un héritage digne de ce nom. Que Dieu bénisse la famille Leach pendant ces jours et ces heures. Les prières de la famille Bulldog les accompagnent.

Comme Keenum l’a mentionné, Leach a été un pionnier du football universitaire qui a eu un impact considérable sur le sport au cours des deux dernières décennies.

Connu pour son comportement bourru et sans filtre, il a supervisé des gagnants réguliers dans d’autres collèges tels que Texas Tech et l’État de Washington.

Lire la suite La star du football universitaire américain est décédée à 22 ans

Leach, connu sous le nom de Pirate, a terminé sa carrière 158-107 avec ses quarts-arrière qui ont souvent accumulé de gros chiffres dans le cadre de l’attaque Air Raid qu’il n’a pas nécessairement inventée mais qu’il a sans aucun doute maîtrisée.

Il a quitté les Bulldogs de l’État du Mississippi 8-4 cette saison, et l’une de ses plus grandes distinctions individuelles a été d’avoir été nommé entraîneur national de l’année de l’AFCA dans l’État de Washington en 2018.

Leach laisse dans le deuil sa femme Sharon ainsi que les enfants Janeen, Kim, Cody et Kiersten en plus de trois petits-enfants.

“Nous sommes soutenus et édifiés par l’effusion d’amour et de prières de la famille, des amis, de l’Université d’État du Mississippi, du personnel de l’hôpital et des fans de football du monde entier”, a déclaré la famille de Leach dans un communiqué.

“Merci de partager la joie de la vie de notre mari et père bien-aimé.”