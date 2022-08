Les États-Unis placent le vice-président du Paraguay sur la liste de la corruption

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Ostfield a déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken “a reçu des informations crédibles” qui montrent comment “à la demande du vice-président Velázquez, Duarte, son proche partenaire personnel et professionnel, a offert un pot-de-vin de plus d’un million de dollars à un fonctionnaire”.

Cette offre de pot-de-vin était “conforme à un modèle apparent d’activité corrompue” et dans ce cas, elle a été menée pour “entraver une enquête qui menaçait le vice-président et ses intérêts financiers”, a déclaré Ostfield.

En conséquence, Velázquez, Duarte et les membres de leur famille immédiate ne seront plus autorisés à entrer aux États-Unis.

Ostfield a souligné que la désignation “n’a rien à voir avec la politique” et que Washington “continuera à travailler en étroite collaboration avec le président Mario Abdo Benítez et son gouvernement sur une variété de questions, y compris la lutte contre la corruption, l’impunité et contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme”.