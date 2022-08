Les États-Unis placent le vice-président du Paraguay sur la liste de la corruption

BUENOS AIRES (AP) – Le vice-président paraguayen Hugo Velázquez Moreno a été inscrit sur une liste américaine de corruption pour son implication présumée dans l’offre de pots-de-vin à un agent public, a déclaré vendredi matin l’ambassadeur américain Marc Ostfield.

La nouvelle a secoué le monde politique du Paraguay non seulement en raison du rôle de Moreno dans l’administration du président Mario Abdo Benítez, mais aussi parce qu’il est considéré comme l’un des principaux candidats à devenir candidat à la présidence du Parti Colorado aux élections de l’année prochaine.

Juan Carlos Duarte, un ancien procureur qui est un proche associé personnel et commercial de Moreno, a également été inclus dans la liste de corruption, a déclaré Ostfield lors d’une conférence de presse à l’ambassade des États-Unis à Asunción, la capitale paraguayenne.

Ostfield a déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken “a reçu des informations crédibles” qui montrent comment “à la demande du vice-président Velázquez, Duarte, son proche partenaire personnel et professionnel, a offert un pot-de-vin de plus d’un million de dollars à un fonctionnaire”.

Cette offre de pot-de-vin était “conforme à un modèle apparent d’activité corrompue” et dans ce cas, elle a été menée pour “entraver une enquête qui menaçait le vice-président et ses intérêts financiers”, a déclaré Ostfield.

En conséquence, Velázquez, Duarte et les membres de leur famille immédiate ne seront plus autorisés à entrer aux États-Unis.

Cette désignation intervient quelques semaines à peine après qu’un ancien président du Paraguay, Horacio Manuel Cartes, a également été inscrit sur une liste américaine de corruption pour son “implication dans une corruption importante”. Cartes a été président du Paraguay entre août 2013 et août 2018.

Ostfield a souligné que la désignation “n’a rien à voir avec la politique” et que Washington “continuera à travailler en étroite collaboration avec le président Mario Abdo Benítez et son gouvernement sur une variété de questions, y compris la lutte contre la corruption, l’impunité et contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme”.

Daniel Politi, Associated Press