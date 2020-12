Le manque de capacité de test de Covid aux États-Unis pourrait signifier que la nouvelle souche de coronavirus hautement transmissible qui a émergé pour la première fois au Royaume-Uni se fraye déjà un chemin dans les communautés à travers les États-Unis.

C’est selon le Dr Nahid Bhadelia, directeur médical de l’Unité des pathogènes spéciaux du Boston Medical Center.

« Pour trouver cette souche, ce que nous devons faire est de prélever un pourcentage des échantillons qui sont diagnostiqués et de faire une analyse génétique approfondie, et (dans) aux États-Unis, notre capacité n’a pas été spectaculaire « , a déclaré le médecin spécialiste des maladies infectieuses. « Les nouvelles avec Shepard Smith » lundi. « Si la tension est là, nous pourrions simplement la manquer parce que les trous dans notre filet sont trop larges. »

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la nouvelle variante n’a pas été détectée aux États-Unis

Cependant, l’agence a déclaré que les virus n’avaient été séquencés que sur environ 51 000 des 17 millions d’infections dans le pays. Le Royaume-Uni a enregistré le plus de séquences avec 125,00. Les infections au Royaume-Uni ont atteint leur deuxième total quotidien le plus élevé la veille de Noël, le pays confirmant 39036 nouveaux cas de Covid-19 ce jour-là.

À partir de lundi, les États-Unis demanderont à tous les voyageurs en provenance du Royaume-Uni de montrer la preuve d’un test Covid-19 négatif au milieu des inquiétudes croissantes concernant la nouvelle variante du virus.

Le Dr Bhadelia, qui est également le contributeur médical de NBC News, a expliqué que les mesures n’allaient pas assez loin.

«Vous pouvez toujours avoir des gens qui ont été négatifs lorsqu’ils ont été testés, monter dans l’avion et devenir positifs plus tard, c’est pourquoi je pense que les tests doivent être liés à une sorte de quarantaine», dit-elle.

Le Japon a pris des mesures plus strictes et stoppé toutes les arrivées de ressortissants étrangers. Plus d’une douzaine de pays ont signalé des cas de mutation à propagation rapide, notamment le Canada, la France, l’Afrique du Sud, l’Australie, le Japon et la Corée du Sud.

Les experts de la santé au Royaume-Uni et aux États-Unis ont noté que si la nouvelle variante semble être plus transmissible, rien ne prouve encore qu’elle soit plus mortelle. Le Dr Bhadelia a averti que les découvertes ne devraient pas rendre les gens complaisants en ce qui concerne la nouvelle souche.

«Le problème, c’est que même si nous ne pensons pas que cela augmente la mortalité, le fait qu’il puisse être transmis plus facilement est également plus préoccupant car plus il y a de personnes infectées, plus de personnes finissent par se retrouver à l’hôpital, et potentiellement décéder », a-t-elle ajouté.