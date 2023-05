Après que Pékin a répondu en nature aux restrictions technologiques de Washington, la décision a été qualifiée d’infondée et de mauvaise pour les affaires

La Chine a récemment restreint l’utilisation des puces fabriquées par la société américaine de semi-conducteurs Micron dans son infrastructure nationale, les qualifiant de « menace pour la sécurité nationale ».

Le langage et la justification d’une telle décision devraient vous sembler familiers, car c’est précisément ce que les États-Unis ont fait ces dernières années en mettant sur liste noire les entreprises technologiques chinoises et en poussant leurs alliés à faire de même. « Vous ne pouvez pas faire confiance à Huawei dans votre infrastructure 5G » était la ligne générale utilisée par les responsables de Washington. Selon eux, et les médias occidentaux reprenant cette ligne, toutes sortes de technologies chinoises constituent un « risque d’espionnage », de TikTok aux ballons en passant par les réfrigérateurs.

Donc, sur la base de ce traitement des entreprises chinoises par les États-Unis, ce n’était qu’une question de temps avant que Pékin ne réplique. Et on pourrait penser que si Washington était prêt à utiliser la « sécurité nationale » comme prétexte pour l’exclusion du marché, il serait acceptable que la Chine fasse de même. Juste juste, non?

Apparemment non. Malgré les restrictions brutales que les États-Unis ont imposées à la technologie chinoise, qui ont également consisté à mettre sur liste noire l’ensemble de son industrie des semi-conducteurs et à obliger les pays tiers à emboîter le pas, les États-Unis ont réagi avec indignation à l’annonce de Pékin et l’ont accusé de « n’ayant aucun fondement en fait. » Non seulement cela, mais Washington a ensuite affirmé que cette décision était la preuve que l’environnement réglementaire de la Chine était « non fiable » et que le pays n’était plus engagé à «réforme et ouverture».

Les États-Unis peuvent en quelque sorte dire cela avec un visage impassible. Washington a le droit de restreindre les entreprises chinoises à l’échelle industrielle, mais lorsque Pékin fait de même, même à un niveau marginal, c’est la preuve que la Chine n’est pas fiable pour les investissements. Alors même que les entreprises de micropuces soulignent les dommages causés par les politiques désastreuses des États-Unis, Washington semble n’avoir ni conscience de soi, ni un sens extrême de l’auto-justification, ce qui, comme cela a été discuté à plusieurs reprises, lui donne le caractère presque divin droit d’imposer aux autres des règles qu’il ne se sent pas obligé de suivre lui-même.

C’est une indication de la façon dont les États-Unis voient leur droit d’exploiter les propres marchés de la Chine. Les relations américaines avec la Chine ont toujours été conditionnelles, sur la prémisse que Pékin transformerait progressivement son système politique et son économie pour s’aligner sur les préférences américaines. Dans les années 1980 et 1990, pendant l’ère de « réforme et d’ouverture » de la Chine, les États-Unis croyaient – ​​en raison de leur excès de confiance idéologique après leur victoire dans la guerre froide – que la Chine changeait et était destinée à se réformer.

Dans cette optique, l’économie de marché libre était considérée comme une force de transformation évangélique qui, avec l’apparition du capitalisme, a naturellement conduit à la démocratie libérale. Ainsi, il n’y a jamais eu de prémisse « d’engager » la Chine selon ses propres termes, cela devait toujours « conduire » à quelque chose. Dans les années 2010, il est devenu clair que cela n’allait pas se produire. Non seulement le système politique de la Chine n’a pas changé, mais sa trajectoire économique et ses industries ont continué de croître d’une manière qui menace les fondements de l’hégémonie américaine. La politique étrangère américaine s’est ensuite tournée vers la tentative de « forcer » la Chine à changer et à la contenir.

Les États-Unis, bien sûr, adorent l’idée du commerce avec la Chine et ses marchés, tant que ce commerce est entièrement mené selon les préférences de Washington. Autrement dit, avoir le marché chinois à exploiter en tant que subordonné aux États-Unis et empêcher la Chine d’avoir ses propres industries de pointe. Cet état d’esprit a créé une contradiction visible dans la rhétorique politique : que la Chine « doit » ouvrir davantage ses marchés aux produits occidentaux, mais en même temps doit être exclue des marchés occidentaux dans certains domaines. La résistance de la Chine à cela est décriée comme des pratiques économiques soi-disant « déloyales ».

Pour cette raison, le seul type d ‘«engagement» que les États-Unis veulent avec la Chine est celui qui est complètement unilatéral, comme être obligé de commander 200 milliards de dollars de produits agricoles américains par an (comme Trump l’envisageait), mais être banni du marché américain des semi-conducteurs. C’est aussi pourquoi les États-Unis exigent que même si leurs propres entreprises perdent des parts de marché en Chine, d’autres pays, comme la Corée du Sud, n’aient pas le droit de reprendre cette part perdue.

Les États-Unis ne sont pas intéressés par le compromis, seulement la capitulation. Ainsi, le commerce avec la Chine n’est en réalité conditionné qu’à une transformation idéologique ou, en cas d’échec, à un abandon à l’exploitation totale, transformant la Chine en un État néolibéral complètement ouvert et vidé d’industries, éventuellement complété par une petite clique de pro très riches. -Les oligarques occidentaux qui vendent le pays.

La relation économique américano-chinoise est dirigée, du côté de Washington, par un sentiment de droit idéologique. Nous pouvons mettre vos entreprises sur liste noire et même interdire de manière coercitive à des pays tiers d’utiliser toute technologie chinoise, mais ne pensez même pas à limiter l’une de nos propres entreprises. Ou sinon.