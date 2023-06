Les États-Unis peuvent-ils arranger les choses avec l’Iran et la Chine ? – analyse

Les États-Unis pourraient essayer de couvrir leurs paris sur les tensions avec la Russie en essayant de calmer les tensions avec la Chine et l’Iran.

La Russie est un partenaire proche de la Chine et de l’Iran et les deux pays défient également les États-Unis. La Chine fait monter les tensions autour de Taïwan tandis que l’Iran menace les forces américaines en Syrie et dans le Golfe.

Pour l’Amérique, cela présente la possibilité d’un conflit sur plusieurs fronts, ou en réalité, d’une arène de tensions sur plusieurs fronts où les pays tentent de pousser l’hégémonie mondiale des États-Unis pour tester les réponses américaines. Les États-Unis ne peuvent pas répondre à tout, en fait, comme l’illustre l’histoire du « ballon espion » chinois, une crise à la fois suffit généralement.

Par conséquent, des rapports récents montrent que les États-Unis pourraient modifier un peu leur position. Selon Axios, « Brett McGurk, conseiller principal du président Biden pour le Moyen-Orient, a effectué un voyage discret à Oman au début du mois pour des entretiens avec des responsables omanais sur une éventuelle ouverture diplomatique à l’Iran concernant son programme nucléaire, selon cinq États-Unis, israéliens et européens. fonctionnaires. »

Le directeur de la CIA se rend en Chine

CNN a également rapporté la semaine dernière que « le directeur de la CIA, Bill Burns, s’est secrètement rendu en Chine le mois dernier, a déclaré un responsable américain à CNN vendredi, au milieu des efforts des États-Unis pour rétablir les relations avec Pékin après une année de tensions extrêmement accrues ».

Le PRÉSIDENT américain Joe Biden rencontre le président chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Bali, en novembre. Un Moyen-Orient dominé par la Chine menacerait le commerce et la sécurité nationale des États-Unis, dit l’auteur. (crédit : KEVIN LAMARQUE/REUTERS)

Selon ce rapport, un responsable américain, Burn « a rencontré ses homologues chinois et a souligné l’importance de maintenir des lignes de communication ouvertes dans les canaux de renseignement ».

À Al-Monitor au cours du week-end, un rapport a noté qu’Israël pourrait être déconcerté par toute approche américaine en Iran.

« Le plan d’action global conjoint (JCPOA), ou accord sur le nucléaire iranien, n’est » pas à l’ordre du jour pour le moment « , selon la Maison Blanche, mais la diplomatie américano-iranienne se poursuit néanmoins indirectement par le biais d’intermédiaires de confiance. »

Mais le rapport note qu’Israël est alarmé par le potentiel d’un « canal secondaire » américain.

D’une part, les rapports montrent qu’il pourrait y avoir une sorte de compromis. D’un autre côté, des rapports montrent que l’Iran augmente les menaces contre les forces américaines en Syrie et que les tensions dans le Golfe augmentent. Les États-Unis semblent également préoccupés par les prétentions de l’Iran à vouloir un partenariat naval avec les États du Golfe.

Un rapport publié la semaine dernière indiquait que les Émirats arabes unis avaient quitté le CMF dirigé par les États-Unis, une coalition maritime de 34 pays. Pendant ce temps, toute initiative américaine avec la Chine se heurte également à des obstacles. L’AP dit que la Chine défend le bourdonnement d’un navire de guerre américain et FT dit que les États-Unis ont mis en garde la Chine contre son comportement. Si aucun travail sur le dialogue militaire ou la désescalade des tensions ne progresse, comment les États-Unis peuvent-ils arranger les choses avec Pékin ?

Il se peut que la source de tensions soit trop importante et que trop d’eau ait coulé sous le pont. Cependant, de l’autre côté de la médaille, les États-Unis doivent faire ces tentatives car la perspective de faire face à de nouvelles menaces iraniennes en Syrie et également à des affrontements quelque part en Asie, et également de devoir financer la guerre en Ukraine, pourrait surcharger les États-Unis. Par conséquent, des pays comme Israël et d’autres alliés des États-Unis surveillent de près.

Les messages américains sur tous ces cas n’indiquent pas toujours clairement quelle est réellement la politique américaine. Alors que des élections américaines se profilent l’année prochaine, la marge de manœuvre de Washington pourrait devenir plus étroite. Ceci est important dans le contexte des prochains mouvements concernant l’Iran et la Chine et cela pourrait affecter le Moyen-Orient.