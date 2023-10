Les États-Unis peuvent « certainement » se permettre un soutien militaire à Israël et à l’Ukraine, selon Janet Yellen

Janet Yellen, secrétaire au Trésor des États-Unis, participe au forum mondial sur les infrastructures et l’investissement à New York, le jeudi 21 septembre 2023.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le pays pouvait « absolument » se permettre de soutenir financièrement Israël et l’Ukraine dans leurs efforts de guerre respectifs.

Le président Joe Biden, dans un message sur X (anciennement Twitter), a réitéré dimanche le « soutien inébranlable » de Washington à Israël dans sa guerre contre le groupe militant palestinien Hamas, et a déclaré qu’il avait fourni au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu une mise à jour sur le soutien militaire américain et efforts pour protéger les civils alors que le conflit s’intensifie.

Bien que la Maison Blanche ait jusqu’à présent pleinement approuvé ce qu’elle appelle « le droit d’Israël à se défendre », Biden a noté dans une interview accordée à « 60 Minutes » de CBS qu’une réoccupation israélienne de Gaza serait une « grave erreur » et que même si Le Hamas doit être complètement éliminé, il « doit y avoir une voie vers un État palestinien ».

Le secrétaire d’État Antony Blinken a effectué un retour inattendu en Israël lundi, le 10e jour d’une campagne de bombardements aériens israéliens sur la bande de Gaza dans le cadre d’un siège général qui a privé d’eau, de nourriture et d’électricité environ 2 millions de personnes. .

Interrogé dans un entretien avec la chaîne britannique Sky News Lundi, quant à la question de savoir si les États-Unis pouvaient se permettre de fournir un soutien militaire à Israël et à l’Ukraine dans leur guerre en cours contre la Russie, Yellen a déclaré que « la réponse est absolument ».

« L’Amérique peut certainement se permettre de se tenir aux côtés d’Israël et de répondre à ses besoins militaires, et nous pouvons et devons également soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie », a déclaré Yellen, ajoutant que l’économie américaine se portait « extrêmement bien ».

« L’inflation a été élevée et a préoccupé les ménages, elle a considérablement diminué. Dans le même temps, nous avons le marché du travail le plus fort que nous ayons vu depuis 50 ans, avec un taux de chômage de 3,8%. Et en même temps, l’Amérique, L’administration Biden a adopté une législation qui renforce notre économie dans les années à venir à moyen terme.

Yellen a déclaré que la nécessité de débloquer des fonds pour les deux alliés était une « priorité » et a appelé les républicains à la Chambre des représentants à désigner un président afin que la législation puisse être adoptée, après l’éviction de l’ancien président Kevin McCarthy.

« Nous sommes aux côtés d’Israël. L’Amérique a également fait clairement comprendre à Israël que nous travaillons en étroite collaboration avec les Israéliens et qu’ils ont le droit de se défendre », a déclaré Yellen à Wilfred Frost de Sky News.

« Mais il est important d’essayer d’épargner autant que possible les vies civiles innocentes. »

Le siège d’Israël, qui a été largement critiqué par les organisations de défense des droits de l’hommeest intervenue en réponse à une attaque terroriste brutale et à grande échelle perpétrée par le Hamas le 7 octobre.

Le bilan du conflit s’est élevé à au moins 1 400 personnes en Israël et à près de 2 700 à Gaza, et l’armée israélienne a exhorté les habitants du nord de Gaza à évacuer le sud, tout en promettant d’intensifier ses bombardements, les ordres d’évacuation étant largement critiqués par les organisations humanitaires. agences sur le terrain.

Yellen a déclaré qu’il était trop tôt pour évaluer l’impact économique potentiel du conflit au Moyen-Orient, car les prix du pétrole restent volatils en raison des craintes que les puissances voisines de la région, comme l’Iran, ne soient entraînées dans la guerre entre Israël et le Hamas.