La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, affirme clairement qu’il y a toujours de l’argent pour la guerre, mais pas pour le peuple.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a fait la une des journaux cette semaine lorsqu’elle a déclaré que l’Amérique pouvait se permettre d’aider Israël et l’Ukraine dans leurs efforts de guerre respectifs. « L’Amérique peut certainement se permettre de se tenir aux côtés d’Israël et de répondre à ses besoins militaires, et nous pouvons et devons également soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie. » Yellen a déclaré à la chaîne britannique Sky News.

« L’inflation a été élevée, et elle préoccupe les ménages, elle a considérablement diminué. Dans le même temps, nous avons le marché du travail le plus solide que nous ayons connu depuis 50 ans, avec un taux de chômage de 3,8 %. Et dans le même temps, l’Amérique, l’administration Biden, a adopté une législation qui renforce notre économie dans les années à venir à moyen terme. » a-t-elle souligné.

Outre le fait évident que cela n’est pas vrai à première vue, étant donné que la Chambre des représentants n’a pas de président et ne peut donc pas voter de crédits pour l’un ou l’autre pays pour le moment, il faut s’interroger sur la sagesse fondamentale de cette notion. Même si l’Amérique pouvait théoriquement se permettre de soutenir les deux efforts de guerre, est-ce vraiment une cause digne de l’argent durement gagné des contribuables ?

Par exemple, dans ma chronique de la semaine dernière pour RT, j’ai fait référence au fait que 24 milliards de dollars de financement lié au Covid-19 pour les garderies à travers le pays avaient expiré la semaine précédente (il y a maintenant deux semaines), ce qui, selon une dernière estimation. mois par la Century Foundation, affectera 3,2 millions d’enfants, réduira de 10,6 milliards de dollars les revenus liés à la perte de productivité des travailleurs, les parents réduisant leurs heures de travail ou quittant leur emploi dans la course à la recherche de nouveaux services de garde, et pourrait entraîner la fermeture de 70 000 centres de soins.















Mais nous pouvons aussi voir un peu plus grand. On estime que jusqu’à présent, les États-Unis ont promis environ 100 milliards de dollars rien qu’à l’Ukraine. La Maison Blanche de Biden a maintenant présenté au Congrès un projet de budget qui prévoit l’envoi de 100 milliards de dollars supplémentaires à Israël, à l’Ukraine et à la frontière, l’essentiel de cette somme étant destiné aux deux premiers. Si l’Amérique peut se permettre des centaines de milliards de bombes pour ses mandataires, que pourrait-elle se permettre d’autre ?

Eh bien, pour seulement 173 milliards de dollars de plus, les États-Unis seraient en mesure de donner suite au plan du président Biden visant à annuler 10 000 dollars de dette étudiante pour les emprunteurs fédéraux. Alors que pratiquement toutes les études sur le sujet s’accordent à l’unanimité sur le fait qu’un système de santé Medicare for All aux États-Unis à payeur unique non seulement s’autofinancerait mais, en fait, permettrait aux Américains d’économiser plusieurs milliards de dollars sur une décennie (selon même la droite- aile Mercatus Center), 200 milliards de dollars pourraient certainement contribuer à accroître la couverture médiatique dans le pays. Enfin, on estime que la première année d’un modèle universitaire sans frais de scolarité aux États-Unis coûterait environ 58 milliards de dollars, soit environ un quart des dépenses actuelles et proposées pour l’Ukraine et Israël.

Les États-Unis, même s’ils sont peut-être en passe de mieux s’en sortir que l’Europe, ne serait-ce que grâce à leur avance technologique, leurs prouesses militaires et leur indépendance énergétique, sont dans un triste état. La vie des gens d’aujourd’hui est nettement pire que celle des générations de leurs parents ; L’accession à la propriété coûte incroyablement cher, la planification de la retraite est une chimère et la capacité de gagner plus qu’un moyen de subsistance est hors de portée de la plupart. Même les avantages susmentionnés dont disposent les États-Unis par rapport à leurs pairs du Nord sont repoussés par des concurrents comme la Chine – entièrement à cause de la réticence de Washington à investir dans autre chose que le complexe militaro-industriel infiniment corrompu.















Pour couronner le tout, la stratégie consistant à alimenter simultanément ces deux mandataires place l’Empire américain dans un grave problème de simultanéité, dans lequel il doit faire face à la perspective de deux guerres civilisationnelles, et potentiellement d’une troisième à propos de Taiwan dont il se rapproche lui-même. , sans le potentiel sérieux de gagner aucun d’entre eux. Il n’existe aucune stratégie militaire concevable – comme en témoigne l’échec du conflit par procuration en Ukraine seulement, sans parler d’Israël – dans laquelle Washington puisse affronter simultanément la Russie et l’ensemble du monde musulman, avec potentiellement la Chine comme bonus supplémentaire.

Nous revenons donc à la question : même si l’Amérique pouvait théoriquement se permettre de soutenir les deux efforts de guerre, est-ce vraiment une cause digne de l’argent durement gagné des contribuables ? Bien sûr, ce n’est pas le cas. Les États-Unis doivent, pour le bien de leur peuple et de l’humanité, se concentrer sur la dépense de cet argent chez eux tout en faisant appel à la diplomatie. Cela est d’autant plus évident que les deux conflits existants, ainsi que le troisième potentiel, impliquent tous des États nucléaires. Il est temps de réfléchir sérieusement à nos priorités nationales si nous espérons survivre en tant que nation, voire en tant qu’espèce.