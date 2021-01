Les États-Unis peuvent ajouter Alibaba et Tencent à leur liste d’interdiction d’investissement après la mise sur liste noire du SMIC chinois

L’administration Trump envisage d’ajouter les géants de la technologie Alibaba et Tencent à une liste noire d’entreprises prétendument détenues ou contrôlées par l’armée chinoise, ont déclaré mercredi deux personnes proches du dossier. Cibler les deux entreprises les plus précieuses d’Asie serait l’étape la plus dramatique du président américain Donald Trump dans une récente série de mesures lancées contre les entreprises chinoises alors qu’il cherche à consolider sa politique dure contre Pékin lors de ses derniers jours au pouvoir.

Les responsables du département de la Défense, qui supervisent les désignations de la liste noire, n’ont pas encore finalisé les plans et discutent également d’ajouter d’autres entreprises chinoises à la liste, ont déclaré les sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les délibérations sont privées. Les deux sociétés ont refusé de commenter. Les discussions ont été rapportées pour la première fois par le Wall Street Journal.

Les actions d’Alibaba, la plus grande entreprise de commerce électronique de Chine, ont terminé en baisse de 3,9% à la Bourse de Hong Kong, tandis que Tencent, un géant des jeux et des médias sociaux, a perdu 4,7%. Les actions cotées aux États-Unis d’Alibaba ont clôturé un peu plus de 5% aux nouvelles mercredi. Certains investisseurs ont cependant exprimé leur scepticisme quant au fait qu’Alibaba et Tencent seraient confrontés à des restrictions à long terme – étant donné qu’ils valent au total 1,3 billion de dollars, largement détenus par les investisseurs américains et le probable impact sur la réputation et les finances des marchés boursiers américains. «C’est une très mauvaise politique et il y a assez d’argent en Asie, beaucoup et de plus en plus gros, pour ne pas forcer ces entreprises à quitter l’Amérique», a déclaré Thomas Caldwell, président de Caldwell Investment Management à Toronto et investisseur dans le New York Stock Échange. « La monnaie et les marchés doivent être neutres. »

Trump a intensifié les mesures contre les entreprises chinoises en novembre avec un décret interdisant aux investisseurs américains d’acheter des actions d’entreprises chinoises. Mardi, il a ordonné l’interdiction des transactions avec huit applications logicielles chinoises, notamment l’application de paiement mobile Alipay d’Ant Group et le portefeuille QQ de Tencent et WeChat Pay. Le décret de novembre visait à donner du mordant à une loi de 1999 qui chargeait le département de la Défense de rédiger une liste des entreprises chinoises réputées détenues ou contrôlées par l’armée chinoise. Le Pentagone a jusqu’à présent inscrit 35 entreprises sur la liste noire, dont le plus grand fabricant de puces chinois SMIC et le géant pétrolier CNOOC.

Alors que la publication de la directive de novembre a incité les fournisseurs d’indices tels que MSCI à commencer à supprimer les sociétés figurant sur la liste noire de leurs indices, la confusion quant à la portée des règles a incité la Bourse de New York à des bascules dramatiques ces derniers jours. Le 31 décembre, le NYSE a initialement annoncé son intention de radier China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd et China Unicom Hong Kong Ltd. Lundi, il a fait demi-tour après avoir consulté les régulateurs dans le cadre du Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor américain et a décidé de les garder répertoriés. Mercredi, il a annoncé qu’il reviendrait au plan initial.

Les indices S&P Dow Jones ont suivi le NYSE et ont annoncé mercredi soir qu’il supprimerait les certificats de dépôt américains (ADR) des trois sociétés de télécommunications. En réponse aux nouvelles de la potentielle liste noire d’Alibaba et de Tencent et à la décision du NYSE de retirer les entreprises de télécommunications de la liste, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré jeudi que la Chine prendrait des mesures pour protéger les droits et intérêts légitimes de ses entreprises.

CROSSHAIRS

L’administration Trump a à la fois Tencent et la filiale de technologie financière d’Alibaba, Ant Group, dans sa ligne de mire depuis un certain temps. En août, Trump a signé un décret interdisant certaines transactions américaines avec WeChat de Tencent. Mais les restrictions ont été bloquées par les tribunaux principalement pour des raisons de liberté d’expression. Reuters a rapporté en novembre que le département d’État américain avait soumis une proposition visant à ajouter Ant Group à une autre liste noire commerciale afin de dissuader les investisseurs américains de participer à son introduction en bourse, désormais annulée. Mais le département du Commerce, qui supervise la liste noire, a mis la proposition de côté après que le président d’Alibaba, Michael Evans, a exhorté le secrétaire au Commerce Wilbur Ross à rejeter la proposition.

L’introduction en bourse de 37 milliards de dollars de Ant Group a été interrompue après que le co-fondateur Jack Ma a publiquement critiqué le système de réglementation chinois en octobre, déclenchant une répression réglementaire concertée dans le pays contre Alibaba et Ant. La valeur marchande d’Alibaba a diminué de plus d’un quart depuis novembre après l’échec de l’introduction en bourse du groupe Ant. Mais évalué à plus de 600 milliards de dollars, il fait toujours partie des 10 plus grandes entreprises au monde.