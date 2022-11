Les États-Unis pèsent sur les tensions entre un allié clé et l’Iran

La Maison Blanche est “préoccupée par l’image de la menace” au Moyen-Orient et une menace potentielle pour l’Arabie saoudite

Les États-Unis sont “concerné” sur une éventuelle menace iranienne contre l’Arabie saoudite, a déclaré mercredi la Maison Blanche. Alors que ni Riyad ni Téhéran n’ont fait de déclarations officielles, le Wall Street Journal a rapporté mardi que les services de renseignement saoudiens avaient alerté les États-Unis d’un “imminent” Attaque iranienne au Moyen-Orient.

“Nous sommes préoccupés par l’image de la menace et nous restons en contact permanent avec les Saoudiens via les canaux militaires et de renseignement”, a-t-il ajouté. a révélé à Reuters un porte-parole anonyme du Conseil de sécurité nationale.

Les Etats Unis “n’hésitera pas à agir dans la défense de nos intérêts et de nos partenaires”, a ajouté le fonctionnaire.

Reuters a noté que le gouvernement saoudien n’avait pas répondu à la demande de commentaires de l’agence. Les forces militaires américaines et saoudiennes auraient été placées en état d’alerte maximale.

Les Saoudiens sunnites sont depuis longtemps en désaccord avec les Iraniens chiites, s’appuyant sur le matériel et les bases militaires américains pour se protéger. Cependant, les États-Unis ont menacé de geler la coopération militaire avec l’Arabie saoudite après que l’OPEP+ a annoncé une réduction de la production de pétrole contre la volonté du président américain Joe Biden. Riyad a également rendu public que Biden leur avait demandé de reporter l’annonce jusqu’après les élections de mi-mandat de novembre.

L’Iran s’est engagé à punir les auteurs de la fusillade de masse sur le lieu saint chiite de Shah Cheragh le 26 octobre, au cours de laquelle 15 personnes ont été tuées. L’État islamique (IS, anciennement ISIS) a assumé la responsabilité de l’acte.

S’exprimant mardi, le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a blâmé les États-Unis, le “Régime israélien sioniste, et certains régimes européens malveillants” pour les troubles récents en Iran, les décrivant comme “une guerre hybride” mais n’a pas mentionné l’Arabie Saoudite.