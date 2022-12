Les États-Unis pèsent sur les “liens” entre Kadyrov et les combattants de l’UFC

Kamaru Usman, Henry Cejudo et Justin Gaethje ont récemment visité la Tchétchénie

Le département d’État américain a commenté après un voyage conjoint en Tchétchénie par les anciens champions de l’UFC Kamara Usman et Henry Cejudo, ainsi que l’ancien challenger au titre des poids légers Justin Gaethje.

Le groupe a récemment passé du temps dans la république russe du Caucase du Nord après avoir apparemment été invité par le dirigeant local Ramzan Kadyrov.

Un responsable du département d’État au courant des enquêtes américaines sur Kadyrov a déclaré au New York Times que l’organisation “est au courant de l’association de Kadyrov avec les combattants tchétchènes de l’UFC”, qui, selon le journal, est le “première mention directe d’athlètes avec l’UFC ayant des liens avec Kadyrov.

Le trio américain qui s’est récemment rendu en Tchétchénie n’a pas été mentionné.

Kadyrov a montré son soutien aux combattants russes de l’UFC tels que la star des poids welters basée à Stockholm, Khamzat Chimaev, qui est née en Tchétchénie.

Mais certains aux États-Unis ont été surpris fin novembre de voir Cejudo, Gaethje et Usman sur des photos et des vidéos tirant des armes d’assaut et tirant des lance-roquettes à l’Université des forces spéciales russes en Tchétchénie.

Kadyrov fait l’objet de sanctions du département du Trésor américain depuis 2017 et a reçu des sanctions supplémentaires en septembre pour avoir soutenu et prétendument fourni des soldats pour l’opération militaire en Ukraine.

Répondant au voyage du trio, un porte-parole du département d’État a déclaré à MMA Junkie qu’il réitérait les citoyens américains “ne devrait pas voyager en Russie et ceux qui sont en Russie devraient partir immédiatement.”

Le porte-parole n’a pas précisé si Cejudo, Gaethje et Usman avaient violé les règles concernant les sanctions imposées à Kadyrov.

Lorsque les images du voyage sont apparues sur les réseaux sociaux, il a été rapporté que les combattants avaient assisté à une fête d’anniversaire organisée pour l’un des fils de Kadyrov.

Cejudo et Gaethje visitaient la Tchétchénie pour la première fois tandis qu’Usman aurait apprécié sa troisième visite depuis novembre 2020.

Usman a déjà été aperçu en train de s’entraîner avec l’un des fils de Kadyrov et d’assister à sa fête d’anniversaire en 2021.

Kadyrov n’est pas connu pour avoir une relation officielle avec l’UFC, mais la promotion d’élite MMA a signé des combattants de son club de combat Akhmat MMA fondé en 2014.

Lire la suite Kadyrov vise le président de l’UFC dans le combat pour le titre

Il s’agit notamment de Chimaev, du récent challenger au titre des poids lourds légers Magomed Ankalaev, d’Albert Duraev et de Said Nurmagomedov.

Au sommet de sa carrière, le grand retraité des poids légers Khabib Nurmagomedov a également été vu aux côtés de Kadyrov.

Comme Usman, Cejudo et Gaethje, Nurmagomedov est dirigé par Ali Abdelaziz.

L’un des fils de Kadyrov a assisté à l’UFC 280 avec Chimaev à Abu Dhabi en octobre, où le protégé de Nurmagomedov, Islam Makhachev, a été couronné nouveau champion des poids légers après avoir remporté la ceinture vacante contre Charles Oliveira.

Après que Chimaev se soit bagarré avec le cousin de Nurmagomedov Abubakar dans l’Etihad Arena, Kadyrov a agi pour apaiser les tensions et a ensuite partagé une vidéo des hommes faisant la paix.

“J’en ai été personnellement assuré” Kadyrov a déclaré dans la légende de sa publication Instagram.

Après le match nul décevant d’Ankalaev contre Jan Błachowicz à l’UFC 282 à Las Vegas ce week-end, Kadyrov a ciblé le président de l’UFC Dana White et a remis en question son intégrité, après avoir estimé que son combattant en avait fait assez pour devenir champion de 205 livres.