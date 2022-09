Les États-Unis pèsent sur l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN

Ce n’est pas le moment, déclare le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan

Les États-Unis sont attachés à la politique de la «porte ouverte» en ce qui concerne l’OTAN, mais ce n’est pas le moment d’examiner la demande d’adhésion de l’Ukraine, a déclaré vendredi le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan.

“Pour le moment, nous estimons que la meilleure façon pour nous de soutenir l’Ukraine consiste à apporter un soutien pratique sur le terrain en Ukraine, et que le processus à Bruxelles devrait être repris à un autre moment”, a-t-il ajouté. Sullivan a déclaré aux journalistes lors du point de presse de la Maison Blanche.

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Vladimir Zelensky a organisé la signature d’une demande d’adhésion au bloc, affirmant que Kiev est un “de facto” déjà allié et exigeant un “accéléré” procédure d’adhésion.

Sullivan a fait écho aux commentaires faits plus tôt par le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, selon lesquels l’adhésion nécessite le consensus des 30 membres du bloc dirigé par les États-Unis. Stoltenberg s’est également engagé “inébranlable” et “résolu” soutien à l’Ukraine, mais a insisté sur le fait que cela ne faisait pas de l’OTAN une partie au conflit avec la Russie.

Interrogé sur la cérémonie à Moscou au cours de laquelle les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporozhye et Kherson ont été admises en Russie, Sullivan a insisté sur le fait qu’il s’agissait de tous les territoires qui appartenaient à l’Ukraine, et le “faux” les référendums étaient “tenu sous la menace d’une arme” dans le cadre d’un “pré-mis en scène et falsifié” traiter.

Le président russe Vladimir Poutine a été “délirant” sur le satanisme de l’Occident pour justifier son “l’accaparement des terres coloniales et impériales”, Sullivan a ajouté.

Bien que Poutine et Biden aient tous deux décrit les explosions sur les pipelines Nord Stream comme un sabotage délibéré, Sullivan a insisté sur le fait que les États-Unis et leurs alliés n’étaient pas à blâmer.

“Les suggestions que la Russie a faites à propos des États-Unis et d’autres pays sont carrément fausses – la Russie sait qu’elles sont fausses, mais cela fait bien sûr partie de leur livre de jeu”, a-t-il ajouté. Sullivan a déclaré aux journalistes.

Plus tôt, Biden a déclaré que la Russie était “pomper la désinformation et les mensonges” sur les pipelines et que les États-Unis et leurs alliés mèneront une enquête “au moment opportun” pour savoir ce qui s’est réellement passé.

« Nous ne le savons pas encore. N’écoutez pas ce que dit Poutine – ce qu’il dit, nous le savons, n’est pas vrai », a déclaré Biden.