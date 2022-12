Les États-Unis pèsent de nouvelles mesures pour les voyageurs en provenance de Chine

Depuis plus de deux ans, les voyageurs étrangers ont dû se mettre en quarantaine à leur arrivée en Chine en raison des restrictions de Covid. Sur la photo, à l’aéroport international de Pékin le 18 juin 2022, des passagers attendent d’être emmenés vers des destinations désignées par la quarantaine.

Le gouvernement américain envisage d’imposer de nouvelles règles Covid aux voyageurs en provenance de Chine, ont déclaré des responsables, citant des inquiétudes concernant les données liées au virus publiées par le gouvernement chinois.

“La communauté internationale s’inquiète de plus en plus des poussées de COVID-19 en cours en Chine et du manque de données transparentes, y compris des données de séquence génomique virale, rapportées par la RPC”, ont déclaré mardi des responsables dans un communiqué.

“Sans ces données, il devient de plus en plus difficile pour les responsables de la santé publique de s’assurer qu’ils seront en mesure d’identifier de nouvelles variantes potentielles et de prendre des mesures rapides pour réduire la propagation”, ont déclaré les responsables.

Les responsables ont pointé du doigt le Japon mesures récentes qui exigent un test Covid négatif pour les voyageurs arrivant de Chine continentale à partir du 30 décembre – alors que la Chine fait face à une forte augmentation des infections dans tout le pays suite à une réouverture brutale.

Les voyageurs en provenance de Chine sans certificat de vaccination valide devront également passer un test avant le départ, a ajouté l’avis du ministère japonais de la Santé. Les mesures ne s’appliqueront pas aux personnes voyageant depuis Hong Kong et Macao, selon l’avis.