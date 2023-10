Les Etats-Unis « perturbés » par le projet de la Russie d’annuler la ratification de l’interdiction des essais nucléaires | Actualités sur les armes nucléaires

Les États-Unis se sont dits « troublés » par l’annonce d’un envoyé russe selon laquelle Moscou reviendrait sur sa ratification d’un traité de 1996 interdisant les essais d’armes nucléaires.

L’envoyé russe auprès de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Mikhaïl Oulianov, a déclaré vendredi que Moscou retirerait sa ratification de l’accord.

L’annonce d’Oulianov a alimenté les tensions entre les plus grandes puissances nucléaires du monde, dans un contexte d’invasion de l’Ukraine par la Russie et de soutien militaire américain à Kiev.

Oulianov a déclaré sur les réseaux sociaux que « la Russie envisage de révoquer la ratification [which took place in the year 2000] du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires [CTBT]».

«L’objectif est d’être sur un pied d’égalité avec les Etats-Unis, qui ont signé le traité mais ne l’ont pas ratifié. La révocation ne signifie pas l’intention de reprendre les essais nucléaires », a-t-il déclaré.

Même si Washington a signé mais n’a pas ratifié le TICE, il observe un moratoire sur les explosions expérimentales d’armes nucléaires depuis 1992.

En réponse à l’annonce de la Russie, le Département d’État américain s’est dit « perturbé » par cette décision.

« Nous sommes troublés par les commentaires de l’ambassadeur Oulianov à Vienne aujourd’hui », a déclaré un porte-parole du département d’État américain dans un communiqué.

« Une telle démarche, prise par n’importe quel État partie, met inutilement en danger la norme mondiale contre les essais d’explosifs nucléaires », a déclaré le Département d’État.

La Russie ne devrait pas « utiliser le contrôle des armements et une rhétorique nucléaire irresponsable dans une tentative infructueuse de contraindre d’autres États », a ajouté le Département d’État, semblant suggérer que le projet de Moscou de se retirer de la ratification du traité visait à faire pression sur les États-Unis et d’autres pays. qui soutiennent l’Ukraine dans sa lutte contre les forces russes.

La déclaration d’Oulianov intervient un jour après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou pourrait réévaluer sa ratification du traité.

S’exprimant jeudi lors d’un forum avec des experts en affaires étrangères, Poutine a noté que les États-Unis avaient signé mais pas ratifié le traité d’interdiction des essais nucléaires de 1996, tandis que la Russie avait signé et ratifié également. La Russie pourrait ajuster sa position pour refléter celle des États-Unis, a déclaré Poutine.

« En théorie, nous pourrions révoquer la ratification », a-t-il déclaré. « C’est aux membres de la Douma d’Etat de décider. »

Poutine a également déclaré que même si certains ont évoqué la nécessité pour la Russie de procéder à des essais nucléaires, il ne s’était pas encore fait une opinion sur le sujet.

« Je ne suis pas encore prêt à dire s’il est nécessaire ou non de procéder à des tests », a-t-il déclaré.

A la question de savoir si la levée de l’interdiction par la Russie ouvrirait la voie à la reprise des essais nucléaires, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu aux journalistes que « cela ne signifie pas une déclaration sur l’intention de reprendre les essais nucléaires ».

Révoquer la ratification de l’interdiction par la Russie « ramènerait la situation à un dénominateur commun » avec les États-Unis, a déclaré Peskov.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté « tous les États dotés d’armes nucléaires à réaffirmer publiquement leurs moratoires sur les essais nucléaires et leur engagement en faveur du TICE », a déclaré vendredi le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq.

Robert Floyd, le directeur exécutif du CTBTO, qui contrôle le respect de l’accord, a déclaré dans un communiqué qu’il serait « préoccupant et profondément regrettable qu’un État signataire reconsidère sa ratification du TICE ».

Je suis au courant des récents reportages des médias faisant état de la possibilité pour la Fédération de Russie de révoquer sa ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

« La Fédération de Russie a constamment réaffirmé son ferme soutien au TICE depuis sa création, en aidant à négocier le traité au sein de la Conférence du désarmement, en le signant le jour de son ouverture à la signature, le 24 septembre 1996, et en le ratifiant en juin 2000 », a déclaré Floyd. dit.

« Le TICE a établi une norme puissante contre les essais nucléaires et apporte une contribution inestimable à la paix et à la sécurité internationales, pour le bien de l’humanité. Il est plus important que jamais de renforcer cette contribution », a-t-il ajouté.