Les États-Unis “perdent” 1-1 contre le Pays de Galles : les gros titres des journaux

Les matchs de lundi en Coupe du monde ont apporté autant de drame que de buts. Voici comment les journaux du monde entier ont rendu compte du résultat USMNT-Wales. De plus, nous jetons un coup d’œil aux meilleures couvertures et titres Angleterre-Iran des tabloïds britanniques toujours divertissants.

Couverture américaine du résultat USA-Pays de Galles

Au toujours sensationnel Poste de New York, Ethan Sears a remis en question les remplacements de l’entraîneur-chef américain Gregg Berhalter tandis que leur chroniqueur médiatique Andrew Marchand souligne à quel point FOX Sports induit les téléspectateurs en erreur avec leurs heures de coup d’envoi. Leur dernière page était un riff sur leur célèbre couverture de 2010 :

Pendant ce temps, les graphistes de Le New York Times a déployé ses muscles avec une fonctionnalité interactive immersive sur le but américain marqué par Tim Weah. Fait intéressant, le journal était le rare journal américain à offrir un aperçu du Pays de Galles avec l’histoire derrière la chanson galloise, “” Peut-être un jour, devrait être joué devant lui pour une double dose de patriotisme gallois.

La Demandeur de Philadelphie a une fonction interactive amusante qui plonge dans la façon dont différentes communautés de la ville de l’amour fraternel célèbrent la Coupe du monde.

La Globe de Boston offrait un petit texte de présentation en dessous du pli (voir ci-dessous) qui, à première vue, donnait l’impression que l’USMNT avait gagné le jeu alors qu’il était simplement paroissial :

En parlant de paroisse, Los Angeles’ La Opinion a présenté la star gagnante de la Coupe MLS de LAFC, Gareth Bale, sur sa couverture:

États-Unis aujourd’hui a livré un angle éditorial percutant et important sur sa première page :

Couverture européenne USA-Pays de Galles

Au Royaume-Uni, des millions d’autres ont regardé le match du Pays de Galles que le match Angleterre-Iran, comme Pays de Galles en ligne rapports.

Et à travers le Pays de Galles, les premières et dernières pages étaient naturellement euphoriques :

Les gardiens Bryan Armen Graham estime que le chemin de l’USMNT vers la phase à élimination directe est maintenant plus difficile qu’il ne devrait l’être en raison de la déception de l’équipe en seconde période.

la France L’Equipe dit “USA v Wales top flops: Pulisic décisif, Ramsey précieux” dans son bulletin de match.

l’Italie La Gazzetta dello SportLe propre bulletin de notes a évalué Pulisic à 7,5 et Ramsey à 5,5. Et la norme sportive italienne propose également une fonctionnalité fantastique sur Timothy Weah avec le titre, “Weah, au nom du père. Né à New York, il joue en France : maintenant Timothy brille de sa propre lumière »

La première page de l’Allemagne Augsburger Allgemeine a ignoré l’action du jour au profit d’une image percutante qui résumait bien la pression exercée contre les joueurs portant des brassards « One Love » :

Couverture anglaise de l’Angleterre-Iran

Les premières et dernières pages de l’Angleterre sont toujours accompagnées de jeux de mots amusants et d’images saisissantes.