Les États-Unis pensent que le programme d’espionnage aérien de la Chine couvre une grande partie du globe

L’armée chinoise est probablement à l’origine d’un vaste programme d’espionnage aérien qui a ciblé plus de 40 pays sur cinq continents avec des ballons de surveillance à haute altitude similaires à celui que les États-Unis ont abattu au-dessus de la côte atlantique le week-end dernier, a déclaré jeudi l’administration Biden.

La flotte de ballons est utilisée spécifiquement pour l’espionnage, équipée d’un équipement de haute technologie et capable de collecter des signaux de communication et d’autres informations sensibles provenant de cibles à travers le monde, a déclaré le gouvernement américain.

La déclaration d’un haut responsable du Département d’État a fourni le plus de détails à ce jour reliant l’Armée populaire de libération de Chine au ballon qui a traversé les États-Unis. Les détails publics visent à réfuter les dénégations persistantes de la Chine selon lesquelles le ballon a été utilisé pour l’espionnage, y compris une affirmation jeudi selon laquelle les accusations américaines concernant le ballon équivalent à une “guerre de l’information” contre Pékin.

À Pékin, avant que les États-Unis n’offrent de nouvelles informations, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a répété l’insistance de son pays sur le fait que le grand ballon sans pilote était un dirigeable météorologique civil qui avait dévié de sa trajectoire et que les États-Unis avaient “réagi de manière excessive” en l’abattant.

“C’est irresponsable”, a déclaré Mao. Les dernières accusations, a-t-il dit, “pourraient faire partie de la guerre de l’information de la partie américaine contre la Chine”.

Pas un ballon météo, selon les États-Unis

Le ministre chinois de la Défense a refusé de prendre un appel téléphonique du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin pour discuter de la question des ballons samedi, a déclaré le Pentagone. La Chine n’a pas répondu aux questions sur le département gouvernemental ou la société auquel appartenait le ballon, ni sur la manière dont elle prévoyait de donner suite à son engagement de prendre de nouvelles mesures à ce sujet.

Le responsable américain a déclaré que les images du ballon recueillies par les avions espions américains U-2 alors qu’il traversait le pays montraient qu’il était “capable de mener une collecte de renseignements électromagnétiques” avec plusieurs antennes et autres équipements conçus pour télécharger des informations sensibles et des panneaux solaires pour les alimenter. .

Une carte montre la trajectoire du ballon au-dessus de l’Amérique du Nord. La durée précise qu’il a passée au-dessus de l’espace aérien canadien n’est pas encore claire. (The Associated Press)

Le responsable a déclaré qu’une analyse des débris du ballon était “incohérente” avec l’explication de la Chine selon laquelle il s’agissait d’un ballon météo qui avait déraillé. Les États-Unis tendent la main aux pays qui ont également été ciblés, a déclaré le responsable, pour discuter de la portée du programme de surveillance chinois.

Le responsable a fourni des détails aux journalistes par e-mail sous couvert d’anonymat en raison de la nature sensible de l’affaire, qui avait déjà forcé l’annulation d’une visite prévue en Chine plus tôt cette semaine par le secrétaire d’État Antony Blinken.

Le responsable a déclaré que les États-Unis étaient convaincus que le fabricant du ballon abattu samedi avait “une relation directe avec l’armée chinoise et qu’il était un fournisseur agréé de l’armée”. Le responsable a cité des informations provenant d’un portail d’approvisionnement officiel de l’Armée populaire de libération (APL) comme preuve du lien entre l’entreprise et l’armée.

Plus de débat sur le moment d’intervenir

La trajectoire de plusieurs jours du ballon a suscité un débat au Congrès sur la question de savoir si les États-Unis auraient dû le retirer de force plus tôt.

La sénatrice républicaine Susan Collins, lors d’un sous-comité des crédits du Sénat sur la défense jeudi, a déclaré qu’elle pensait qu’il aurait pu être abattu dans une région éloignée de l’Alaska avant que le public n’apprenne son existence au Montana.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il voulait l’abattre le 1er février, mais que le Pentagone a recommandé le contraire, en attendant qu’il soit au-dessus de l’eau.

Lors de la même audience, un responsable américain a déclaré qu’il avait été découvert au-dessus de l’Alaska le 28 janvier, atteignant le Montana le 31 janvier. Entre-temps, il a traversé le Canada, a déclaré Melissa Dalton, secrétaire adjointe à la Défense pour la défense intérieure.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) avait la garde de le suivre jusqu’à ce qu’il pénètre dans l’espace aérien américain, a déclaré Dalton, et des responsables américains et canadiens étaient en contact régulier.

Dalton et le lieutenant-général. Douglas Sims a déclaré qu’étant donné que le ballon mesurait 60 mètres de haut, avec une charge utile de la taille d’un avion de ligne et de gros composants métalliques, il était plus sûr d’abattre au-dessus de l’eau, ce qui, selon eux, rendait la récupération des débris plus facile à gérer.

La sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman, témoignant jeudi devant la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré que cette évolution reflétait “la coercition croissante de Pékin”, tout en citant également les récentes allégations selon lesquelles la Chine aurait mis en place des postes de police non autorisés en Amérique du Nord.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement américain dénonce publiquement les activités présumées de l’Armée populaire de libération. Lors d’une première poursuite en son genre en 2014, le ministère de la Justice de l’administration Obama a inculpé cinq pirates PLA accusés d’avoir pénétré dans les réseaux informatiques de grandes entreprises américaines dans le but de voler des secrets commerciaux.

Des pirates informatiques présumés de la PLA ont également été accusés en 2020 d’avoir volé les données personnelles de dizaines de millions d’Américains en violation de l’agence d’évaluation du crédit Equifax.