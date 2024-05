Les États-Unis penchent pour un usage assoupli de leurs armes par l’Ukraine contre la Russie

PRAGUE — Les États-Unis réfléchissent activement à l’opportunité de lever l’une des mesures de précaution les plus anciennes du président Biden concernant la guerre en Ukraine : l’interdiction de l’utilisation d’armes fournies par les États-Unis pour des frappes offensives à l’intérieur de la Russie. Cette réévaluation, en préparation depuis plusieurs semaines, est un sous-produit de la nouvelle attaque transfrontalière de la Russie contre la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, d’un concert de pressions de la part de responsables européens et d’une visite à Kiev du secrétaire d’État américain Antony Blinken ce mois-ci qui a renforcé la péril auquel l’Ukraine est confrontée à ce stade de la guerre.

Blinken, lors d’une visite en Moldavie mercredi, est devenu le premier haut responsable de l’administration Biden à indiquer publiquement que Washington envisage un changement de politique qui permettrait aux forces ukrainiennes d’utiliser des missiles ATACMS à plus longue portée et d’autres armes américaines pour attaquer des positions en Russie.

Blinken a déclaré que les États-Unis pourraient « adapter et ajuster » leur position sur les restrictions en fonction de l’évolution des besoins du champ de bataille.

«Nous allons nous assurer que [Ukraine] dispose de l’équipement dont il a besoin », a déclaré Blinken aux journalistes dans la capitale moldave, Chisinau. « Et une autre caractéristique de notre soutien à l’Ukraine depuis plus de deux ans a été l’adaptation. À mesure que les conditions ont changé, que le champ de bataille a changé, que la Russie a changé dans sa manière de poursuivre son agression et son escalade, nous nous sommes également adaptés et ajustés.»

Blinken a fait ces remarques avant d’arriver ici dans la capitale tchèque pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN au cours de laquelle les États-Unis devraient subir de nouvelles pressions pour assouplir leurs restrictions sur les règles d’engagement de l’Ukraine.

Le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky a déclaré jeudi que les alliés se dirigeaient vers un accord sur les frappes sur le territoire russe. « Nous progressons dans ce sens au niveau international », a-t-il déclaré. « L’agresseur, c’est la Russie. »

Les remarques de Lipavsky s’ajoutent à la pression constante des responsables occidentaux poussant Washington à adopter une posture plus agressive.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré dans une récente interview avec The Economist que le moment était venu pour les alliés de repenser leurs restrictions. « Surtout maintenant, alors que de nombreux combats se déroulent à Kharkiv, près de la frontière, le fait de refuser à l’Ukraine la possibilité d’utiliser ces armes contre des cibles militaires légitimes sur le territoire russe rend très difficile pour elle de se défendre. »

Depuis lors, une série d’alliés, dont la France, ont fait écho à ce sentiment. Le président Emmanuel Macron a déclaré mardi que les Ukrainiens devaient être autorisés à « neutraliser » les sites militaires d’où sont tirés des missiles, mais pas les autres cibles. « Nous ne cherchons pas à provoquer une escalade en faisant cela. »

La ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, a déclaré le même jour que les restrictions sur l’utilisation des armes ont laissé Kiev se battre « avec une main attachée dans le dos ». La levée de ces limites « ne devrait pas être un sujet de débat », a-t-elle déclaré.

Lors d’une visite à Kiev ce mois-ci, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a déclaré L’Ukraine a le droit d’utiliser les armes fournies par Londres pour frapper des cibles en Russie. « Tout comme la Russie frappe à l’intérieur de l’Ukraine, on peut tout à fait comprendre pourquoi l’Ukraine ressent le besoin de s’assurer qu’elle se défend. »

À la veille de la réunion de l’OTAN, le Canada et la Finlande avaient également manifesté leur soutien.

Bien que Moscou affirme que cinq régions de l’Ukraine, dont la Crimée, sont un territoire russe, elle est très sensible aux appels croissants visant à permettre à l’Ukraine d’utiliser des armes occidentales pour frapper des cibles militaires en Russie même. Accusant l’OTAN d’« escalade sans fin », le président Vladimir Poutine a averti mardi que cela pourrait entraîner de « graves conséquences ».

Signe de l’inquiétude du Kremlin, Poutine a laissé entendre que la Russie pourrait recourir à des frappes nucléaires contre de petits pays européens si l’OTAN permettait à l’Ukraine d’attaquer ce qu’il appelle « au plus profond du territoire russe ». Il a averti que les responsables de l’OTAN… « devraient être pleinement conscients de ce qui est en jeu ».

« Si l’Europe devait faire face à ces graves conséquences, que feraient les États-Unis, compte tenu de notre parité en matière d’armements stratégiques ? C’est difficile à dire », a-t-il déclaré, faisant référence aux arsenaux nucléaires américains et russes. « Cherchent-ils un conflit mondial ?

Le tabloïd russe Moskovsky Komsomolets a publié jeudi une chronique déclarant que les remarques de Poutine constituent « un ultimatum sans ambiguïté » adressé à l’Occident.

Poutine a déclaré qu’une telle utilisation de missiles à longue portée prouverait l’implication directe de l’OTAN dans la guerre. Il a également affirmé que les cibles de certains missiles occidentaux étaient déjà fixées par la Grande-Bretagne, et non par l’Ukraine, et que les équipages de l’OTAN avaient transmis à l’Ukraine les coordonnées des frappes ATACMS.

Les États-Unis ont commencé à fournir des missiles ATAMCS à l’Ukraine ce printemps à condition qu’ils ne soient pas utilisés pour frapper à l’intérieur de la Russie – une stipulation destinée à empêcher une escalade involontaire qui pourrait entraîner une confrontation militaire catastrophique entre Moscou et Washington.

Mais l’appétit pour le risque de Biden pourrait changer – comme il l’a fait à plusieurs reprises au cours de la guerre lorsqu’il a décidé d’élargir l’arsenal ukrainien avec des missiles Stinger, des lanceurs HIMARS, des systèmes de défense antimissile avancés, des drones, des hélicoptères, des chars M1 Abrams et des missiles de quatrième génération. avions de combat.

Tout en révélant qu’un changement de cap était à l’étude, les responsables américains ont déclaré que la Maison Blanche n’avait pas pris de décision. Les responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de questions militaires, ont déclaré que les commentaires de Blinken reflètent soigneusement la situation de l’administration dans le processus d’élaboration des politiques. En public, Blinken devance rarement la direction dans laquelle le président est à l’aise, ont déclaré les responsables.

Après les commentaires de Blinken, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a réitéré la politique de l’administration contre les attaques sur le sol russe utilisant des armes américaines, mais a laissé ouverte la possibilité qu’elle change.

« Notre soutien à l’Ukraine a évolué de manière appropriée à mesure que les conditions du champ de bataille ont évolué, et cela ne va pas changer, mais pour le moment, il n’y a pas non plus de changement dans notre politique », a-t-il déclaré.

Avec les restrictions imposées au soutien américain aux attaques transfrontalières, l’Ukraine utilise ses propres drones d’attaque à longue portée pour frapper des cibles civiles et militaires russes. Mais ces avions ont des limites de charge utile et ne sont pas aussi efficaces.

Les responsables américains restent préoccupés par les attaques transfrontalières ukrainiennes sur le territoire russe, notamment les attaques contre les raffineries de pétrole et les centrales nucléaires.–systèmes d’alerte, craignant qu’ils ne déstabilisent dangereusement Moscou. Washington a fait part à Kiev de ses inquiétudes concernant deux tentatives d’attaques la semaine dernière contre des stations radar qui assurent la défense aérienne conventionnelle ainsi que l’avertissement des lancements nucléaires par l’Occident. Au moins une frappe à Armavir, dans la région de Krasnodar, au sud-est de la Russie, semble avoir causé des dégâts.

Les progrès de la Russie ont également suscité des discussions entre alliés sur l’envoi d’entraîneurs militaires en Ukraine – une autre décision longtemps considérée comme potentiellement susceptible d’entraîner une escalade. Mais les conditions sur le champ de bataille semblent avoir convaincu certains alliés qu’il est logique de rapprocher l’entraînement des troupes ukrainiennes, leur permettant ainsi de se déplacer plus rapidement et plus facilement vers la ligne de front.

En février, Macron en a surpris beaucoup en suggérant que « rien ne devait être exclu » en ce qui concerne l’envoi de formateurs en Ukraine, mais il n’a pas fourni de détails concrets.

Le général ukrainien Oleksandr Syrsky a annoncé cette semaine que l’Ukraine et la France avaient signé un accord permettant aux soldats français de former des troupes sur le sol ukrainien, puis il est rapidement revenu sur cet accord, affirmant que la question était toujours en discussion.

Mais les responsables français n’ont pas nié que les pourparlers avançaient, ce qui laisse supposer qu’une annonce concernant une sorte de mission de formation pourrait être prochainement annoncée.

Toute formation, ont souligné les diplomates de l’OTAN, serait organisée bilatéralement entre les États membres et l’Ukraine, et non par l’OTAN elle-même, qui a gardé ses distances officielles avec la guerre.

Biden a longtemps exclu d’envoyer des troupes américaines en Ukraine. Reste à savoir si cette interdiction sera laissée de côté, comme ses autres lignes rouges.