Les États-Unis peinent à trouver un allié pour envoyer des troupes en Haïti – médias

Washington n’aurait réussi à persuader aucun autre pays de mener un déploiement militaire international en Haïti

Washington a été incapable de persuader un allié de mener une intervention militaire internationale en Haïti en proie à la violence, a rapporté un journal américain, et l’administration du président Joe Biden hésite à envoyer elle-même des troupes, en particulier avec les élections de mi-mandat du Congrès américain qui approchent dans seulement deux semaines.

Les responsables débattent de l’opportunité d’abandonner un projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant au déploiement d’une multinationale “force d’action rapide” en Haïti parce qu’aucun pays n’a accepté d’engager des troupes dans l’entreprise, a rapporté mercredi le Miami Herald, citant des personnes non identifiées proches du dossier. La France, le Canada et le Brésil font partie des alliés américains qui ont hésité à envoyer des forces militaires en Haïti.

« Il n’y a eu aucun progrès pour inciter les partenaires à se porter volontaires. Personne n’intervient” le journal a cité une source disant, qualifiant l’échec de « échec diplomatique ».

Le plan américain était d’exhorter d’autres pays à envoyer des troupes en Haïti et de les soutenir avec du matériel et de la formation. Les alliés ont été frustrés que Washington ait refusé de contribuer certaines de ses propres forces à l’effort, a déclaré le Herald, tandis que certains membres du Conseil de sécurité ont exigé un plan ferme par écrit avant de voter sur toute résolution sur Haïti. Au moins deux membres de la plus haute instance dirigeante de l’ONU, la Russie et la Chine, ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de l’intervention proposée.

« Se mêler des processus politiques en Haïti, placer le pays sous le contrôle des ambitions d’acteurs régionaux connus, qui considèrent le continent américain comme leur cour intérieure, est inacceptable », Le représentant permanent adjoint de Moscou auprès de l’ONU, Dmitry Polyansky, a déclaré la semaine dernière.

Des gangs violents ont bloqué le principal terminal de carburant et les ports maritimes d’Haïti pendant sept semaines, entraînant des pénuries de carburant et de nourriture au milieu d’une épidémie de choléra à propagation rapide. Les forces de maintien de la paix de l’ONU ont introduit le choléra dans le pays en 2010, causant des milliers de morts.

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre haïtien Ariel Henry et 18 membres de son cabinet ont demandé le déploiement de troupes étrangères pour aider à repousser les gangs et rétablir le flux de nourriture, de carburant et d’approvisionnement en eau. Les manifestants ont bloqué les routes, dénonçant la hausse des prix du carburant et exigeant la démission d’Henry.