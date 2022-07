Les États-Unis peinent à répondre à la demande de vaccin contre le monkeypox

Les États-Unis s’attendent à davantage de cas de monkeypox, mais ne disposent pas de suffisamment de vaccins pour répondre à la demande prévue.

Les États-Unis ont enregistré un total de 1 470 cas.

Jynneos est le seul vaccin disponible aux États-Unis spécifiquement approuvé contre la variole du singe.

Les États-Unis, qui prévoient une augmentation des cas de monkeypox dans les semaines à venir, ne disposent pas actuellement de suffisamment de vaccins pour répondre à la demande, a déclaré vendredi un haut responsable de la santé.

L’inquiétude s’est accrue notamment à New York, l’épicentre de l’épidémie américaine du virus, avec près de 390 cas dénombrés au 14 juillet. Les États-Unis ont enregistré un total de 1 470 cas.

La maladie se caractérise par des lésions cutanées – qui peuvent apparaître sur les organes génitaux ou la bouche – et s’accompagne souvent de fièvre, de maux de gorge et de douleurs dans les ganglions lymphatiques. Il disparaît généralement tout seul mais peut être extrêmement douloureux.

“Je tiens à reconnaître qu’à l’heure actuelle, la demande de vaccins des juridictions est supérieure à notre offre actuelle”, a déclaré Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). “Et nous savons que c’est frustrant.”

“Nous n’avons pas encore tous les vaccins que nous aimerions en ce moment”, a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse, avertissant que les autorités “prévoient une augmentation des cas dans les semaines à venir”.

Les autorités de santé publique de New York ont ​​​​été obligées de s’excuser plus tôt cette semaine lorsqu’un site Web gouvernemental a été submergé alors que des milliers de personnes tentaient de se connecter pour prendre des rendez-vous pour les vaccins à la fois.

“L’approvisionnement en vaccins est extrêmement limité, extrêmement contraint, dans tout le pays, et en particulier ici à New York”, a déclaré jeudi le chef du département de santé publique de la ville, Ashwin Vasan.

Contact rapproché

En mai, lorsque l’épidémie a commencé aux États-Unis, il n’y avait que 2 000 doses du vaccin Jynneos – le seul vaccin spécifiquement approuvé contre le monkeypox – disponibles dans le pays.

Depuis, 156 000 doses ont été distribuées dans tout le pays. Plus de 130 000 doses ont été ajoutées au stock stratégique national et devraient commencer à être diffusées lundi.

Le prochain cycle de distribution de vaccins donnera la priorité aux régions les plus durement touchées en premier, a déclaré Walensky.

Elle a ajouté:

Je prévois qu’il y aura beaucoup plus d’approvisionnement pour New York.

Pour aggraver les pénuries, une cargaison de 786 000 doses a été bloquée au Danemark en attente d’inspection par la Food and Drug Administration (FDA). L’examen est maintenant terminé, selon Peter Marks, responsable de la FDA, et “nous avons dit au fabricant (Bavarian Nordic) qu’il pourrait expédier le vaccin”, a-t-il déclaré.

De plus, le département américain de la Santé et des Services sociaux a annoncé vendredi avoir commandé 2,5 millions de doses supplémentaires du vaccin Jynneos, qui devraient arriver en 2023. Cette commande fait suite à une autre faite plus tôt ce mois-ci, qui devrait arriver plus tard cette année.

Le vaccin à deux injections est actuellement recommandé pour toute personne ayant été en contact étroit avec une personne infectée par le monkeypox. Pour l’instant, le virus circule principalement parmi la communauté LGBTQ, en particulier les hommes gays et bisexuels.

Monkeypox se propage par contact physique étroit, en touchant des objets qui ont déjà été manipulés par une personne infectée ou par une interaction rapprochée en face à face.