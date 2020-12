Le nombre de personnes atteintes du coronavirus aux États-Unis qui sont décédées a dépassé les 300000 lundi, un autre record déchirant qui survient moins de quatre semaines après que les décès par virus dans le pays aient atteint un quart de million.

Covid-19 a dépassé les maladies cardiaques en tant que principale cause de décès aux États-Unis, a déclaré le directeur des Centers for Disease Control, Robert Redfield, dans remarques publiques la semaine dernière, faisant référence à un répartition des décès pendant une semaine début décembre. Presque le même nombre d’Américains sont perdus chaque jour à cause de la maladie que les attaques terroristes du 11 septembre ou le attaque sur Pearl Harbor.

La flambée des décès reflète à quel point les Américains se sont transmis le virus beaucoup plus rapidement depuis fin septembre, lorsque le nombre de cas identifiés quotidiennement était tombé en dessous de 40000. Une série de facteurs – y compris la pression financière pour retourner sur le lieu de travail, la politisation du port de masque et un abandon collectif au désir de contact social – a depuis conduit de nouveaux cas à plus de 200 000 par jour. Selon de nombreux experts, des décès évitables à une échelle effarante suivront certainement.

«Il n’est pas nécessaire que beaucoup soient morts», a déclaré David Hayes-Bautista, professeur de médecine à l’Université de Californie à Los Angeles. «Nous avons choisi, en tant que pays, de retirer le pied de l’accélérateur. Nous avons choisi de le faire, et c’est la tragédie. »