Les États-Unis partageront la majorité des doses de vaccin Covid données via le programme de l’OMS

Le gouvernement américain partagera la majorité de ses dons de doses de vaccin Covid-19 via COVAX, le programme dirigé par l’Organisation mondiale de la santé qui fournit des vaccins aux pays dans le besoin, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

L’administration Biden s’est engagée à faire don d’au moins 20 millions de doses de vaccins Covid produits par Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson ainsi que 60 millions de doses de vaccins d’AstraZeneca, dont l’utilisation n’a pas encore été autorisée aux États-Unis.

Les États-Unis prévoient d’allouer 75% des vaccins via le programme mondial de partage de vaccins COVAX, selon les détails publiés jeudi dans un e-mail de la Maison Blanche. Sur les 25 premiers millions de doses, environ 6 millions iront dans des pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, 7 millions en Asie et 5 millions en Afrique, a indiqué la Maison Blanche. Environ 6 millions iront aux pays voisins et aux alliés des États-Unis.