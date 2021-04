WASHINGTON – Les États-Unis ont annoncé leur intention de partager jusqu’à 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 dès qu’il recevra l’approbation fédérale dans les mois à venir, a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

L’annonce intervient alors que l’administration Biden a fait face à une pression accrue pour partager son approvisionnement en vaccins, car plus de 40% des Américains sont au moins partiellement vaccinés et d’autres pays comme l’Inde sont aux prises avec un pic dévastateur de cas. L’Inde a signalé lundi près de 353000 nouvelles infections au COVID-19, établissant un nouveau record du monde pour la cinquième journée consécutive, alors que les hôpitaux débordés sont confrontés à une grave pénurie d’oxygène.

Psaki a déclaré que la confiance de l’administration dans son approvisionnement des trois vaccins approuvés par le gouvernement fédéral – Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson – était à l’origine de la décision de partager plus de vaccins. Vendredi, les États-Unis ont recommencé à utiliser le vaccin à dose unique Johnson & Johnson après avoir été brièvement interrompu pour examiner un trouble rare des caillots sanguins lié à l’injection.

« Compte tenu du solide portefeuille de vaccins que les États-Unis ont déjà autorisé … Nous n’avons pas besoin d’utiliser AstraZeneca dans notre lutte contre le COVID au cours des prochains mois avant que des doses d’AstraZeneca ne soient expédiées des États-Unis », a déclaré Psaki aux journalistes lors un point de presse de la Maison Blanche.

Le mois dernier, l’administration Biden a «prêté» au Mexique et au Canada environ 4 millions de doses du vaccin AstraZeneca, qui n’a pas encore reçu l’autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration. Mais la Maison Blanche a continué à être confrontée à des questions sur les projets de partage de plus de vaccins alors que l’offre commence à dépasser la demande aux États-Unis. Certains États ont déjà refusé ou réduit les expéditions de vaccins.

Si le vaccin AstraZeneca reçoit l’autorisation fédérale, les États-Unis s’attendent à pouvoir envoyer jusqu’à 10 millions de doses dans les semaines à venir, a déclaré Psaki. 50 millions de doses supplémentaires qui sont à divers stades de production pourraient être achevées en mai et juin.

Les États-Unis ont annoncé dimanche qu’ils enverraient des matières premières pour fabriquer des vaccins, des kits de test de diagnostic rapide et d’autres équipements médicaux en Inde, qui était auparavant soumise à une interdiction d’exportation. L’administration étudie également des options pour fournir une production d’oxygène «de toute urgence» et un financement pour stimuler la production nationale de vaccins en Inde.

« Tout comme l’Inde a envoyé une aide aux États-Unis alors que nos hôpitaux étaient sous tension au début de la pandémie, les États-Unis sont déterminés à aider l’Inde en cas de besoin », a déclaré la porte-parole du NSC Emily Horne dans un communiqué.

Le demi-tour apparent est survenu un jour après que le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré qu’il avait parlé à son homologue indien, Ajit Doval, alors que le nombre de cas de coronavirus continuait d’augmenter.

Plus de 40% de la population totale a été au moins partiellement vaccinée, classant les États-Unis près du sommet des taux de vaccination, rapporte Our World In Data. Pendant ce temps, plus de 145,9 millions de cas et 3 millions de décès ont été signalés dans le monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Contributeur: Kaanita Iyer