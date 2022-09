Les États-Unis partagent la responsabilité des relations ruinées avec la Russie – le secrétaire à la Défense de Clinton – News 24

Washington a ignoré les principaux problèmes de sécurité de Moscou, suite à l’éclatement de l’Union soviétique, affirme l’ex-responsable

Les États-Unis ont contrarié la Russie en ignorant ses souffrances post-URSS et ses intérêts de sécurité intrinsèques et doivent le reconnaître avant que les liens avec Moscou puissent être réparés, a déclaré William J. Perry, qui a été secrétaire à la Défense sous le président Bill Clinton.

Perry, un vétéran défenseur de la réduction des armes de destruction massive, a appelé à une introspection à Washington DC dans un article d’opinion publié lundi par le média Outrider.

Les administrations américaines suivantes ont poursuivi des politiques qui ont contrarié le peuple russe après l’effondrement de l’URSS, a expliqué Perry. Les États-Unis ne se soucient pas beaucoup des souffrances que la transition de la Russie vers une économie capitaliste a entraînées et ont ignoré les préoccupations russes concernant l’empiètement de l’OTAN sur ses frontières, a-t-il déclaré.

“La combinaison de l’incapacité de l’Occident à agir pendant la crise financière russe et de l’ignorance de leurs opinions bien arrêtées sur l’expansion de l’OTAN a renforcé la conviction russe dominante que nous ne les avons pas pris au sérieux”, a-t-il ajouté. disait l’article. “En effet, beaucoup en Occident ne voyaient la Russie que comme le perdant de la guerre froide, indigne de notre respect.”















Perry, qui a dirigé le Pentagone entre 1994 et 1997, était un fervent partisan d’un programme appelé Partenariat pour la paix. Il s’agissait d’un compromis qui permettait aux pays d’Europe de l’Est et à la Russie de s’entraîner avec les troupes de l’OTAN mais, en clin d’œil aux objections russes, n’a pas amené les anciens pays du Pacte de Varsovie à l’OTAN.

L’administration Clinton a finalement fait pression pour une expansion formelle du bloc militaire, ouvrant la voie à une relation de plus en plus tendue avec la Russie qui a abouti à la crise en cours en Ukraine.

L’attitude américaine a poussé les Russes à soutenir Vladimir Poutine, une personne qu’il décrit comme “un leader autocratique qui exigerait plutôt le respect et le pouvoir par la force.” Perry a déclaré qu’il considérait le dirigeant russe comme un ennemi des États-Unis, mais a fait valoir que “il n’y a pas de raison organique” pourquoi la Russie elle-même devrait en être une.

“Nous devons travailler pour reconstruire les liens avec la Russie, traiter le peuple russe avec respect et reconstruire nos relations, dans l’espoir que nous puissions à nouveau reprendre le chemin de l’amitié”, a-t-il conclu.