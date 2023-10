Les États-Unis paient plus d’intérêts sur une dette de 33 000 milliards de dollars qu’ils n’en dépensent pour la défense – Twitchy

C’est une mauvaise nouvelle pour Bidenomics. Mais y a-t-il déjà eu bien des nouvelles pour la bidenomics ?

La semaine dernière, le président Biden a signé une résolution continue de 71 pages pour empêcher la fermeture du gouvernement américain. Nous avons déjà ajouté 1 000 milliards de dollars – oui, avec un T – à la dette depuis juin et il n’y a aucune voie vers la santé budgétaire en vue. Cette nouvelle n’est donc pas une surprise, mais c’est aussi un sombre commentaire sur notre économie :

Les États-Unis paient désormais officiellement plus d’intérêts sur leur dette que sur leur défense (et, comme tout le monde le sait, ils dépensent BEAUCOUP pour la défense). Tout au long de l’histoire, c’est souvent un signe assez révélateur que la fin d’un empire approche…https://t.co/9Km9qhJ6ay -Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) 8 octobre 2023

Rapports Yahoo Finance :

Les États-Unis dépensent également davantage pour payer les intérêts sur le dette nationale que sur la défense nationale, selon le ministère du Trésor relevé mensuel. Ceci est particulièrement alarmant si l’on considère la part du budget fédéral consacrée à la défense, les États-Unis dépensant plus que tous les autres pays.

Aie. Nous payons plus d’intérêts sur notre dette que sur l’ensemble du budget militaire.

Bidénomique https://t.co/6ND0avyka2 – Avez-vous déjà poussé Biden à gauche ? ⛏ (@PushedBidenLeft) 8 octobre 2023

Bien que ce soit ce n’est pas une chose purement partisaneBiden est aux commandes maintenant et il ne fait rien pour renverser ce navire.

Et, comme quelqu’un l’a souligné, Biden était là :

Et le Bozo prétendant être président est là pour presque chaque centime. https://t.co/5rlpUUPOou – Chef Horace FJB 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲 (@HoraceHead1) 7 octobre 2023

Il est membre du Sénat depuis 1973, puis vice-président de 2009 à 2016 ; avec une courte pause jusqu’en 2020, il a été présent pendant beaucoup de ces événements.

Quelque chose devra bientôt céder… https://t.co/3LNitfDt9z – Christian G (@InEgoVeritas) 8 octobre 2023

Oui, il sera.

🚨 « Au cours de l’exercice en cours jusqu’en août, le Trésor a déboursé 807,84 milliards de dollars en intérêts sur ses titres de dette, tandis que le budget du ministère de la Défense pour les programmes militaires ne totalisait que 695,44 milliards de dollars au cours de la même période. » DÉVASTATEUR.https://t.co/IiUbNiYpjZ –Marc Mendlovitz (@MendlovitzMark) 7 octobre 2023

C’est dévastateur.

Mesdames et Messieurs des États-Unis, je vous présente #Bidenomics lisez l’article et essayez de passer une bonne nuit de sommeil ! Nous sommes condamnés sous cette administration. https://t.co/egKMi2gmLA – Jeff Shubzda (@shubz64) 7 octobre 2023

Nous ne pensons pas que les choses s’amélioreront de sitôt.

Cela vaut la peine d’être regardé et lu si vous disposez de quelques minutes. Prenez une minute pour comprendre pourquoi le chemin sur lequel nous nous engageons est totalement insoutenable. Les frais d’intérêts du gouvernement pour assurer le service de la dette de 33 400 milliards de dollars s’élèvent désormais à 1 000 milliards de dollars par an. Et en hausse rapide.… https://t.co/YMRMzAOLQz – Wall Street Argent (@WallStreetSilv) 7 octobre 2023

Le tweet continue :

Les intérêts de la dette nationale constituent désormais le deuxième poste budgétaire. Près de la moitié des revenus fiscaux des particuliers sont désormais consacrés au paiement des intérêts de la dette.

Ouais.

C’est là le canari dans la mine de charbon dont les Américains ne doivent pas se laisser distraire… https://t.co/tz6tfTsjBV – Jimmy Digs Freedom… et le baseball 🇺🇸 (@MorisetteJimmy) 8 octobre 2023

Bonjour tout le monde! J’ai été choqué d’apprendre que le gouvernement américain dépense désormais plus pour payer les intérêts de sa dette nationale de 33 000 milliards de dollars que pour la défense nationale. Quel est le plan ici ? Question honnête. pic.twitter.com/Dehia0RPz2 — Geneviève Roch-Decter, CFA (@GRDecter) 2 octobre 2023

Il n’y a pas de plan à part dépenser, semble-t-il.

La dette nationale brute des États-Unis vient d’atteindre 33 000 milliards de dollars ; ajoutant un billion supplémentaire aux 32 billions de dollars marqués plus tôt dans l’année.

Nous dépensons désormais plus pour payer uniquement les intérêts de cette dette que pour la défense nationale, selon le dernier rapport du Trésor. Bidénomique !!! @POTUS pic.twitter.com/xkpgHIRSN6 – Jeff Grady (@JeffGra60133328) 7 octobre 2023

Et, en l’absence de réductions significatives des dépenses, cela continuera.

C’est ce qui arrive lorsque des gens qui ne savent pas comment établir un budget ou gérer l’argent dirigent notre pays. Continuez simplement à dépenser et à emprunter de plus en plus d’argent. Quand est-ce que ça s’arrête ? https://t.co/5KGH0KWi1v – SpartanTrader7 (@Spartantrader7) 7 octobre 2023

Oh, ils savent comment établir un budget et gérer leur argent. Vous feriez mieux de croire que leurs comptes bancaires et leurs portefeuilles financiers sont sains et équilibrés.

Ils viennent de mettre la main dans ce qu’ils pensent être un gouffre sans fond de l’argent des contribuables, alors ils dépensent de manière imprudente.

« Le gouvernement américain dépense actuellement plus pour payer les intérêts de sa dette nationale de 33 000 milliards de dollars que pour la défense nationale » Pendant ce temps, les démocrates veulent emprunter et dépenser encore plus… FOU https://t.co/VILe0AUCUg – Jim Banks (@Jim_Banks) 2 octobre 2023

Les Républicains n’ont pas fait grand-chose pour améliorer la situation.

Pensez à ce $$$ pendant une minute… wow ! https://t.co/uDIH3fXHk7 -Cappy (@Danoutdoors2) 7 octobre 2023

Cet auteur croit sincèrement que le cerveau des gens s’arrête lorsque les chiffres atteignent des milliards et des milliards. En fait, notre cerveau ne peut pas comprendre ce montant, nous ne sommes donc tout simplement pas amenés à nous en soucier. Mais c’est beaucoup d’argent. Beaucoup. Et nous ne cessons d’alourdir cette dette.

Le gouvernement américain dépense plus pour les 33 000 milliards de dollars d’intérêts sur la dette que pour notre défense nationale et notre armée, selon le Trésor américain. Taxer davantage n’est pas la solution. Se débarrasser des lessivages à Washington l’est. Vous devez régler les dépenses. Cela prend un leader intelligent dans… —Raj | Hôtellerie et immobilier (@rajchudasama) 2 octobre 2023

Nous ne pouvons pas nous sortir de cette situation en taxant. Même voter pour de meilleurs dirigeants ne signifie pas que le chemin ne sera pas difficile.

Quelqu’un est surpris par cela. Le plus triste, c’est que la plupart des politiciens s’en moquent et refusent de faire quoi que ce soit à ce sujet. Trop occupés à remplir leurs propres poches, je suppose. Que Dieu ait pitié de nous. https://t.co/9FCb07W19M – Kazoomike (@MikePIMarine) 8 octobre 2023

Je ne pense pas que quiconque soit surpris par cela. Et c’est ce qui est triste.

