Les États-Unis ouvrent une ambassade aux Îles Salomon pour contrer la Chine

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Les États-Unis ont ouvert jeudi une ambassade aux Îles Salomon dans le cadre de leur dernière initiative visant à contrer la poussée de la Chine dans le Pacifique.

L’ambassade dans la capitale, Honiara, commence petit, avec un chargé d’affaires, quelques employés du département d’État et une poignée d’employés locaux. Les États-Unis ont précédemment dirigé une ambassade aux Îles Salomon pendant cinq ans avant de la fermer en 1993 dans le cadre d’une réduction mondiale des postes diplomatiques après la fin de la guerre froide.

Mais les mesures audacieuses de la Chine dans la région incitent les États-Unis à accroître leur engagement de plusieurs manières, par exemple en faisant don de vaccins contre le COVID-19, en ramenant des volontaires du Peace Corps dans plusieurs pays insulaires et en investissant dans des projets forestiers et touristiques.

«L’ouverture de l’ambassade s’appuie sur nos efforts non seulement pour placer plus de personnel diplomatique dans toute la région, mais aussi pour nous engager davantage avec nos voisins du Pacifique, connecter les programmes et les ressources des États-Unis aux besoins sur le terrain et renforcer les relations interpersonnelles. liens », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué.

L’ouverture intervient alors que le nouveau chef des Fidji, le Premier ministre Sitiveni Rabuka, semble réévaluer certains aspects de l’engagement de son pays avec la Chine. Rabuka a déclaré au Fiji Times la semaine dernière qu’il prévoyait de mettre fin à un accord de formation et d’échange de policiers avec la Chine.

Le département d’État américain a informé les législateurs au début de l’année dernière que l’influence croissante de la Chine dans la région faisait de la réouverture de l’ambassade des Îles Salomon une priorité. Depuis lors, les Salomon ont signé un pacte de sécurité avec la Chine, faisant craindre un renforcement militaire dans la région, et les États-Unis ont répliqué en envoyant plusieurs délégations de haut niveau.

Les Îles Salomon ont changé d’allégeance de l’île autonome de Taïwan à Pékin en 2019, menaçant les liens étroits avec les États-Unis qui remontent à la Seconde Guerre mondiale.

“Nous voyons ce lien s’affaiblir alors que la République populaire de Chine cherche agressivement à engager les élites politiques et commerciales des Îles Salomon, en utilisant un schéma familier de promesses extravagantes, de prêts d’infrastructure coûteux et de niveaux d’endettement potentiellement dangereux”, a déclaré le département dans un communiqué. Avis de décembre au Congrès obtenu par l’Associated Press.

Un haut responsable du Département d’État qui a insisté sur l’anonymat pour informer les médias a déclaré que les États-Unis avaient été encouragés par l’engagement des Îles Salomon à continuer de travailler avec des partenaires de sécurité traditionnels tels que l’Australie et les États-Unis, mais restaient préoccupés par le secret entourant l’accord de sécurité avec Chine.

Il a déclaré que tout type de militarisation dans le Pacifique par la Chine serait une grande préoccupation.

Le responsable a déclaré que les États-Unis n’avaient pas encore eu de conversations approfondies avec les nouveaux dirigeants fidjiens, il était donc trop tôt pour dire si la décision de police signalait un changement de direction pour les Fidji sur la Chine.

Le gouvernement fidjien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Nick Perry, l’Associated Press