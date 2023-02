Les États-Unis ouvrent une ambassade aux Îles Salomon après 30 ans d’absence pour contrer la Chine

Les États-Unis ont ouvert une ambassade aux Îles Salomon après une absence de 30 ans alors qu’ils cherchent à renforcer les relations diplomatiques dans le Pacifique pour contrer la Chine.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a annoncé la nouvelle mercredi soir, affirmant que “plus que toute autre partie du monde, la région indo-pacifique – y compris les îles du Pacifique – façonnera la trajectoire du monde au 21e siècle”.

Le haut diplomate américain a annoncé son intention d’ouvrir une mission diplomatique dans la nation insulaire du Pacifique lors d’une visite dans la région l’année dernière, le département d’État ayant l’intention d’élargir l’engagement et d’approfondir la coopération internationale avec les Salomon.

La dernière ambassade des États-Unis aux Salomon a fermé ses portes en 1993 au milieu des coupes budgétaires de l’après-guerre froide et les États-Unis y étaient représentés par un ambassadeur basé en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Dans un déclaration mercredi, Blinken a déclaré que le département d’État avait informé le gouvernement des îles Salomon que l’ouverture de la nouvelle ambassade dans la capitale, Honiara, était devenue officielle le 27 janvier.

En février dernier, j’ai annoncé que les États-Unis établiraient une ambassade aux Îles Salomon. Maintenant, cet engagement est une réalité. Les États-Unis sont un pays du Pacifique, et nous faisons un autre pas en avant important pour aider notre peuple et pour la région que nous partageons. pic.twitter.com/lilp0ywZl9 — Secrétaire Antony Blinken (@SecBlinken) 1 février 2023

Il a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à travailler pour que la région indo-pacifique soit “libre et ouverte” et un “environnement où la démocratie peut s’épanouir”.

“L’ouverture de l’ambassade s’appuie sur nos efforts non seulement pour placer plus de personnel diplomatique dans toute la région, mais aussi pour nous engager davantage avec nos voisins du Pacifique, relier les programmes et les ressources des États-Unis aux besoins sur le terrain et renforcer les relations interpersonnelles. liens », a déclaré Blinken.

La décision américaine intervient au milieu des inquiétudes de Washington et de ses alliés concernant les ambitions militaires de Pékin dans la région indo-pacifique après avoir conclu un pacte de sécurité avec les Îles Salomon l’année dernière.

Fonctionnaires à l’ouverture de l’ambassade des États-Unis à Honiara. Photographie: Charley Piringi / The Guardian

En septembre, le président américain, Joe Biden, a accueilli les dirigeants des îles du Pacifique lors d’un sommet à Washington au cours duquel il s’est engagé à aider à conjurer la “coercition économique” de la Chine et a promis de travailler plus dur avec des alliés et des partenaires pour répondre aux besoins des insulaires.

Une déclaration conjointe entre Washington et 14 États insulaires du Pacifique a décidé de renforcer leur partenariat et a déclaré qu’ils partageaient une vision d’une région où “la démocratie pourra s’épanouir”.

Ceux qui ont approuvé le document comprenaient le Premier ministre des Salomon, Manasseh Sogavare, dont le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il ne signerait pas, ce qui a accru les inquiétudes quant à ses liens avec la Chine.

Mercredi, le chargé d’affaires de l’ambassade américaine, Russell Comeau, a déclaré que son ouverture était “une première étape qui accélérera le processus d’établissement d’installations permanentes et de déploiement de personnel diplomatique supplémentaire”.

L’ambassade “est un symbole durable de notre engagement envers le pays et la région”, a-t-il déclaré, et les États-Unis travailleraient avec les Salomon “sur la base des valeurs partagées de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit”.

Le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères des Îles Salomon, Collin Beck, a accueilli l’ambassade des États-Unis, affirmant qu’elle renouvelait le partenariat des deux pays et, « plus important encore, nos histoires et nos valeurs communes ».

Collin Beck, à droite, et Russell Comeau, au centre, parmi les officiels à l’ouverture de l’ambassade des États-Unis. Photographie: Charley Piringi / The Guardian

Lundi, la nation atoll éloignée de Kiribati a déclaré qu’elle rejoindrait le forum des îles du Pacifique, mettant fin à une scission qui avait menacé l’unité à une époque de tensions accrues entre les superpuissances dans la région stratégiquement située.

Kiribati a transféré la reconnaissance diplomatique de Taïwan autonome mais revendiqué par la Chine à Pékin en 2019, tout comme les Salomon.

La réouverture de l’ambassade aux Salomon intervient alors que Washington négocie le renouvellement des accords de coopération avec trois États insulaires clés du Pacifique, les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie et Palau.

En vertu de pactes d’association libre (Cofa) conclus pour la première fois dans les années 1980, Washington conserve la responsabilité de la défense des îles et l’accès exclusif à d’immenses étendues du Pacifique.

Washington a déclaré avoir signé des protocoles d’accord le mois dernier avec les Îles Marshall et les Palaos et être parvenu à un consensus avec eux sur les conditions de l’aide économique future des États-Unis, mais n’a pas fourni de détails.