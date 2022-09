Les militaires de l’OTAN parient que les drones seront bientôt “aussi importants que l’artillerie” sur le champ de bataille

L’armée américaine a récemment mené un exercice impliquant un «essaim» de 40 drones quadricoptères équipés de caméras, de lasers et de munitions létales. Alors que l’armée britannique teste des tactiques de drones similaires, le Pentagone pense que ces avions peu coûteux domineront le champ de bataille lorsque “la prochaine guerre” éclate.

Une vidéo publiée sur Twitter par le général de brigade Curt Taylor du Centre national d’entraînement de l’armée à Fort Irwin en Californie dimanche montre l’essaim de drones volant en formation, avant une attaque simulée sur une position défendue par la 11e division de cavalerie blindée.

Les drones ont survolé ce qui semblait être une maquette d’un environnement urbain, et la vidéo a apparemment été tournée lors d’un exercice impliquant près de 7 000 soldats, a expliqué Taylor dans un tweet séparé.

Au lever du soleil ce matin, un essaim de 40 quadricoptères tous équipés de caméras, de MILES et de munitions létales capables d’être lancés avant l’attaque du 11e ACR sur une défense préparée par 1AD. Les drones seront aussi importants dans la première bataille de la prochaine guerre que l’artillerie l’est aujourd’hui. pic.twitter.com/zPQ2I8SoqN — Fil NTC 6 (@NTCLead6) 11 septembre 2022

“Les drones seront aussi importants dans la première bataille de la prochaine guerre que l’artillerie l’est aujourd’hui”, Taylor a déclaré.

Des drones quadricoptères bon marché ont été déployés dans l’est de l’Ukraine, les forces de Kiev et les troupes des républiques du Donbass utilisant l’avion télécommandé pour larguer des grenades et des mortiers les uns sur les autres. Les forces russes ont également utilisé de tels drones pour observer et diriger les tirs d’artillerie.

De plus, les États-Unis et le Royaume-Uni ont fourni à l’Ukraine des munitions de vagabondage « Switchblade », plus communément appelées drones « suicides » ou « kamikazes ». Ces véhicules semi-autonomes peuvent survoler un champ de bataille avant de bombarder en piqué les ennemis en contrebas.

Cependant, la Russie et l’Ukraine dépendent encore largement de l’artillerie dans le cadre du conflit en cours – et malgré la gamme d’armes de haute technologie fournies par l’Occident à Kiev, les forces de Moscou déploient 15 pièces d’artillerie pour chacun des Ukrainiens, le chef adjoint de l’Ukraine renseignement militaire, Vadim Skibitsky, a déclaré en juin.

Néanmoins, le Royaume-Uni mise également sur les drones en tant que changeurs de jeu potentiels sur le champ de bataille du futur. L’armée britannique a annoncé la semaine dernière qu’elle avait testé avec succès des essaims de drones au-dessus d’une zone d’entraînement à Salisbury Plain. Avec un opérateur pilotant jusqu’à six drones à l’aide de l’intelligence artificielle, le test a été décrit par l’armée comme un “percée dans la technologie et l’innovation.”