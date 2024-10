Les États-Unis organisent des vols pour faire sortir les Américains du Liban alors que d’autres cherchent à s’échapper

WASHINGTON– Des vols organisés par les États-Unis ont amené environ 250 Américains et leurs proches hors du Liban cette semaine. escalade des combats entre Israël et le Hezbollah, tandis que des milliers d’autres encore sur place font face à des frappes aériennes et à une diminution des vols commerciaux.

À Washington, de hauts responsables du Département d’État et de la Maison Blanche ont rencontré jeudi deux hauts responsables arabes américains pour discuter des efforts américains visant à aider les citoyens américains à quitter le Liban. Les deux dirigeants ont également rencontré séparément des responsables du ministère de la Sécurité intérieure.

Le représentant de l’État du Michigan, Alabas Farhat, et Abed Ayoub, directeur exécutif du Comité anti-discrimination américano-arabe, ont profité de la réunion à la Maison Blanche pour « vraiment faire comprendre de nombreux points importants concernant les problèmes auxquels les membres de notre communauté sont confrontés sur le terrain et un beaucoup de problèmes logistiques qu’ils rencontrent lors de cette évacuation », a déclaré Ayoub.

Certains responsables et dirigeants communautaires du Michigan, qui abrite la plus grande concentration d’Arabes-Américains du pays, sont appeler les États-Unis à commencer une évacuation. La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que cela n’était pas envisagé pour le moment.

«L’armée américaine est bien entendu prête et a toute une série de projets. Si nous devons évacuer les citoyens américains du Liban, nous le pouvons absolument », a déclaré Singh aux journalistes. Elle a ajouté : « Nous n’avons pas été appelés à faire cela. »

Israël a intensifié ses frappes aériennes et lancé une incursion terrestre dans le sud du Liban ciblant les dirigeants militants du Hezbollah soutenu par l’Iran. L’Iran mardi a tiré près de 200 missiles balistiques envers Israël, attisant les craintes que l’escalade des attaques, y compris une réponse israélienne, n’explose en une guerre régionale totale.

Israël et le Hezbollah ont échangé des tirs presque quotidiennement à travers la frontière libanaise depuis le lendemain de l’attaque du Hamas, un autre groupe militant soutenu par l’Iran, contre Israël le 7 octobre, déclenchant la guerre à Gaza.

D’autres pays, de la Grèce au Royaume-Uni, en passant par le Japon et la Colombie, ont organisé des vols ou envoyé des avions militaires pour transporter leurs citoyens.

Une famille américaine pleurait Kamel Ahmad Jawad, un habitant de la région métropolitaine de Dearborn, dans la région métropolitaine de Détroit, qui a été tué mardi dans le sud du Liban après avoir affirmé qu’il était resté pour aider des civils trop vieux, infirmes ou pauvres pour fuir.

Il était au téléphone avec sa fille mardi lorsque l’impact d’une frappe l’a fait tomber, a déclaré sa fille, Nadine Kamel Jawad, dans un communiqué.

« Il s’est simplement levé, a trouvé son téléphone et m’a dit qu’il devait finir de prier au cas où un autre coup le frapperait », a-t-elle déclaré.

Le Département d’État demande depuis près d’un an aux Américains de ne pas se rendre au Liban et conseille aux Américains de quitter le pays sur des vols commerciaux depuis des mois. Il a également clairement indiqué que les évacuations organisées par le gouvernement étaient rares, tout en offrant des prêts d’urgence pour faciliter les déplacements hors du Liban.

Certains Américains ont déclaré que leurs proches, citoyens américains ou détenteurs d’une carte verte, avaient du mal depuis des jours ou des semaines à obtenir des sièges sur les vols en provenance du Liban. Ils disent que les limites de retrait d’argent des banques sont dues à L’effondrement économique de longue date du Liban et l’électricité et Internet intermittents ont rendu la tâche difficile.

Rebecca Abou-Chedid, une avocate basée à Washington, a déclaré avoir payé 5 000 dollars pour qu’une femme de sa famille occupe le dernier siège d’un vol au départ de Beyrouth samedi.

« Elle était en route vers l’aéroport » lorsque les Israéliens ont commencé l’un de leurs premiers jours de bombardements intensifiés, a déclaré jeudi Abou-Chedid.

Jenna Shami, une Libano-Américaine de Dearborn, dans le Michigan, a décrit les citoyens américains et les détenteurs de cartes vertes de sa famille qui avaient du mal à contacter l’ambassade américaine après que des frappes aériennes en ont forcé certains à quitter leur logement au Liban.

La famille essayait depuis des semaines d’obtenir des sièges sur des vols commerciaux, confrontée à la hausse des prix des billets et aux annulations, a-t-elle déclaré.

L’ambassade américaine a proposé des prêts pour des vols charters, mais les Américains n’ont pas trouvé d’avions à louer, a-t-elle déclaré.

Shami et une autre famille, d’un vétéran militaire libano-américain du Texas, ont déclaré que leurs proches venaient de recevoir des billets pour les vols à venir et qu’ils avaient bon espoir.

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis continueraient à organiser des vols aussi longtemps que la situation sécuritaire au Liban sera désastreuse et qu’il y aura une demande.

Miller a déclaré que la compagnie nationale libanaise, Middle East Airlines, avait également réservé environ 1 400 sièges sur des vols pour les Américains au cours de la semaine dernière. Plusieurs centaines les avaient emmenés, a-t-il déclaré.

Miller n’a pas pu parler du coût des vols de la compagnie aérienne, sur lesquels le gouvernement américain n’a aucune surveillance réglementaire, mais a déclaré que le tarif maximum qui serait facturé pour un vol sous contrat organisé aux États-Unis serait de 283 dollars par personne.

Plus de 6 000 citoyens américains ont contacté l’ambassade américaine à Beyrouth pour obtenir des informations sur la possibilité de quitter le pays au cours de la semaine dernière.

Tous n’ont pas réellement demandé d’aide pour partir, et Miller a déclaré que le ministère comprenait que certains Américains, dont beaucoup ont la double nationalité américano-libanaise et résident de longue date du pays, peuvent choisir de rester.

Miller a déclaré que l’ambassade était prête à offrir des prêts temporaires aux Américains qui choisissent de rester au Liban mais souhaitent s’installer dans une région potentiellement plus sûre du pays. L’ambassade accorderait également des prêts d’urgence aux Américains qui souhaitent voyager sur les vols sous contrat avec les États-Unis.

___

Cappelletti a contribué depuis Saginaw, Michigan. Les journalistes de l’AP Tara Copp et Lolita C. Baldor ont contribué depuis Washington.