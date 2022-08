Les États-Unis organisent des exercices de défense antimissile avec leurs alliés

La Corée du Sud et le Japon ont participé aux exercices, les premiers du genre depuis 2017

Le Japon et la Corée du Sud ont rejoint les forces américaines pour des exercices de défense antimissile au large des côtes d’Hawaï, la première fois que les trois pays l’ont fait depuis plusieurs années, le Pentagone affirmant que les exercices étaient censés répondre à “défis” posée par la Corée du Nord.

Le Pentagone a annoncé les exercices de près d’une semaine lundi, quelques jours après leur conclusion le 14 août, affirmant que les trois alliés “participé à un exercice d’avertissement de missile et de recherche et de suivi de missiles balistiques” près du Pacific Missile Range Facility à Hawaï, dans le cadre de l’exercice multinational ‘Pacific Dragon’.

Bien que le ministère de la Défense ait fourni peu d’autres détails sur les exercices, il a affirmé qu’ils “a démontré l’engagement des États-Unis, [South Korea] et le Japon pour approfondir la coopération trilatérale », renforcer la « ordre international fondé sur des règles », ainsi que de répondre à « Les défis de la RPDC », en utilisant le nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée.

De plus, Séoul a récemment confirmé qu’il reprendrait les exercices de tir réel conjoints avec l’armée américaine plus tard ce mois-ci, après avoir réduit ces exercices pendant un certain temps au milieu des objections vocales de Pyongyang et des limitations liées à l’épidémie de Covid-19.

Les défenses antimissiles sud-coréennes ont également suscité des inquiétudes à Pékin, qui a critiqué à plusieurs reprises la décision de Séoul en 2016 d’héberger un système de défense de zone terminale à haute altitude (THAAD) de fabrication américaine, arguant qu’il porte atteinte à sa sécurité nationale. Cependant, les responsables sud-coréens insistent sur le fait qu’ils ne permettront pas à Pékin de dicter leur politique de défense et ont rejeté les appels à s’abstenir de tout déploiement supplémentaire de THAAD.

La coopération militaire accrue entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud intervient alors qu’un certain nombre d’observateurs pensent que Pyongyang se prépare à un autre essai d’armes nucléaires, qui serait le premier depuis plusieurs années après un moratoire auto-imposé. Fin juillet, après que les États-Unis et la Corée du Sud ont suggéré d’étendre un exercice militaire conjoint prévu plus tard cette année, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé que Pyongyang “dissuasion de la guerre nucléaire” a été “tout à fait prêt” pour répondre aux menaces, alimentant davantage les spéculations sur un éventuel test dans un proche avenir.