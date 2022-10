Les États-Unis ordonnent aux familles des diplomates de quitter la capitale nigériane

WASHINGTON (AP) – Le département d’État a ordonné jeudi aux familles des membres du personnel de l’ambassade américaine dans la capitale nigériane de partir en raison des craintes accrues d’une attaque terroriste alors qu’il répétait un avertissement à tous les Américains de reconsidérer leur voyage dans n’importe quelle partie du pays et non visiter Abuja du tout.

L’annonce est intervenue deux jours seulement après que le département a déclaré qu’il autoriserait le personnel non essentiel de l’ambassade à Abuja à partir volontairement en raison de problèmes de sécurité élevés. Il n’a pas fourni de détails, mais le changement suggère que les États-Unis ont des indications qu’une attaque pourrait être imminente.

“Le département (a) ordonné le départ des membres de la famille des employés du gouvernement américain d’Abuja en raison du risque accru d’attaques terroristes là-bas”, a-t-il déclaré dans un avis de voyage révisé pour le Nigeria.

Le Nigeria a combattu une insurrection islamique dans son nord-est pendant plus d’une décennie, mais les attaques ont été rares à Abuja. En 2011, des extrémistes islamiques liés au groupe Boko Haram ont visé le bâtiment des Nations Unies avec une voiture piégée, tuant 21 personnes.

L’ambassade des États-Unis à Abuja a mis en garde depuis dimanche contre un “risque élevé d’attentats terroristes” dans la ville, affirmant que les cibles possibles comprennent les bâtiments gouvernementaux, les lieux de culte et d’autres lieux publics. Il a exhorté les Américains là-bas à éviter tous les mouvements et foules non essentiels.

La mission britannique au Nigeria a émis des alertes similaires.

La police secrète et du renseignement du Nigéria, le Département des services d’État, a appelé au calme et a indiqué que les «précautions nécessaires» étaient prises pour empêcher de telles attaques.

Matthew Lee, l’Associated Press