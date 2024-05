Le président Joe Biden soutient la voie d’une solution à deux États par le biais de négociations directes, a déclaré un porte-parole.

Le gouvernement américain s’est déclaré contre « reconnaissance unilatérale » d’un État palestinien, qui devrait plutôt être réalisé par le biais de négociations diplomatiques, selon les médias.

La Norvège, l’Irlande et l’Espagne ont annoncé mercredi qu’elles reconnaîtraient officiellement le statut d’État palestinien à partir du 28 mai, en soutien au soi-disant « solution à deux États » destiné à ramener la paix au Moyen-Orient.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré à CNN et à Reuters que le président américain Joe Biden « un fervent partisan d’une solution à deux États, et ce, tout au long de sa carrière. »



« Il (Biden) estime qu’un État palestinien devrait être réalisé par le biais de négociations directes entre les parties, et non par une reconnaissance unilatérale. » a déclaré le porte-parole.

Au cours du week-end, Biden a déclaré qu’il soutenait une solution à deux États dans ses remarques lors de l’ouverture du Morehouse College, la qualifiant de « la seule solution où deux personnes vivent en paix, en sécurité et dans la dignité. »

Mardi, un responsable américain a déclaré aux journalistes que Washington était en pourparlers sur la phase post-conflit à deux États avec d’autres capitales arabes et Israël.

La solution à deux États, un projet visant à créer un État palestinien sur le territoire occupé par Israël depuis 1967, est soutenue par l’ONU et de nombreux pays. Si elle était mise en œuvre, elle nécessiterait probablement le retrait des colons israéliens des territoires occupés.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est publiquement engagé à empêcher la création d’un État palestinien.















La Norvège, l’Irlande et l’Espagne ne sont que les derniers pays occidentaux à reconnaître la Palestine. La Bulgarie, Chypre, la République tchèque, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie l’ont fait en 1988, et la Suède les a rejoints en 2014. La Russie et la Chine soutiennent un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale.

La pression en faveur de la souveraineté palestinienne s’est intensifiée depuis l’escalade du conflit entre Israël et le Hamas il y a près de huit mois.

Jérusalem-Ouest a lancé une campagne militaire massive à Gaza après l’incursion meurtrière du Hamas sur le territoire israélien en octobre dernier. Ce jour-là, le Hamas a tué environ 1 200 personnes et pris plus de 200 otages, dont la moitié ont ensuite été libérés grâce à des échanges de prisonniers.

L’opération militaire israélienne a depuis coûté la vie à plus de 35 000 Palestiniens et fait près de 80 000 blessés supplémentaires, selon les autorités sanitaires de l’enclave.