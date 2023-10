Les États-Unis opposent leur veto à une résolution de l’ONU condamnant la violence contre les civils dans la guerre entre Israël et le Hamas

NATIONS UNIES (AP) — Les États-Unis ont opposé leur veto mercredi à une résolution de l’ONU condamnant toute violence contre les civils dans la guerre entre Israël et le Hamas et appelant à une aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza, affirmant qu’il était trop tôt pour élaborer une réponse appropriée du Conseil de sécurité à la crise. .

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que le Conseil doit permettre aux efforts diplomatiques actuels, notamment ceux du président Joe Biden, de se déployer et de découvrir d’abord davantage de faits sur le terrain. Elle a également critiqué la mesure pour ne pas avoir souligné le droit d’Israël à l’autodéfense.

La résolution parrainée par le Brésil a bénéficié d’un large soutien et aurait condamné toute violence contre les civils, y compris « les odieuses attaques terroristes du Hamas » contre Israël. Le vote au Conseil de sécurité, composé de 15 membres, a été de 12 voix pour, les États-Unis contre, la Russie et la Grande-Bretagne s’étant abstenues.

Thomas-Greenfield a déclaré que Biden se trouvait dans la région et s’engageait dans des activités diplomatiques dans l’espoir de protéger les civils, d’obtenir la libération des otages et d’empêcher la propagation du conflit. « Nous devons laisser cette diplomatie jouer son rôle », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que le Conseil de sécurité doit s’exprimer, mais qu’il doit être « informé des faits sur le terrain et soutenir les efforts diplomatiques directs qui peuvent sauver des vies – le Conseil doit bien faire les choses ».

L’ambassadeur américain a critiqué la résolution pour ne rien dire sur le droit d’Israël à l’autodéfense suite aux attaques surprises du Hamas le 7 octobre qui ont tué plus de 1 400 personnes en Israël. Depuis lors, le ministère de la Santé de Gaza affirme que près de 3 500 personnes ont été tuées à Gaza et plus de 12 000 blessées.

L’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, a également critiqué le fait que la résolution ne mentionne pas le droit d’Israël à l’autodéfense.

Le vote et le débat ont suivi ceux de mardi énorme explosion et incendie dans un hôpital de la ville de Gaza rempli de patients, de proches et de Palestiniens cherchant refuge, dans lequel, selon l’hôpital, des centaines de personnes sont mortes. Le Hamas a déclaré qu’il s’agissait d’une frappe aérienne israélienne, tandis qu’Israël a imputé un raté de tir de roquette au groupe militant palestinien Jihad islamique. Le Jihad islamique a nié toute implication.

Les membres du Conseil ont rejeté deux propositions d’amendements russes à la résolution, qui n’ont pas obtenu le minimum de neuf voix « oui ». L’un appelait à un « cessez-le-feu humanitaire » et l’autre condamnerait les attaques aveugles contre des civils et des « biens civils » à Gaza, notamment des hôpitaux et des écoles.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré que la résolution brésilienne, qui appelait à des « pauses humanitaires » pour acheminer l’aide, n’aurait pas permis d’éviter l’explosion de mardi à l’hôpital de Gaza. « Seul un cessez-le-feu permettra d’y parvenir », a-t-il déclaré.

Il a déclaré aux membres du Conseil qui se sont abstenus ou opposés aux amendements russes – les États-Unis ont voté contre les deux – qu’ils devront « assumer la responsabilité » de ce qui arrive maintenant aux gens de leur propre pays, de la région, « et aux gens qui vivent sous ce régime. menace mortelle. »

Nebenzia a accusé les États-Unis d’« hypocrisie » et de « deux poids, deux mesures », affirmant que les Américains ne voulaient pas de solution au Conseil de sécurité.

L’ambassadeur du Brésil à l’ONU, Sérgio França Danese, président actuel du Conseil, a qualifié la résolution rejetée de « robuste et équilibrée ». soulignant qu’il appelle également à la libération immédiate de tous les otages, à la protection des civils de Gaza contre les déplacements forcés et à « la nécessité éthique » de leur fournir de la nourriture, du carburant, de l’eau et des médicaments.

« Malheureusement, très malheureusement, le Conseil n’a pas pu, une fois de plus, adopter une résolution sur le conflit israélo-palestinien », a-t-il déclaré. « La paralysie du Conseil face à une catastrophe humanitaire n’est pas dans l’intérêt de la communauté internationale. »

La France, la Chine, les Émirats arabes unis, le représentant arabe au Conseil de sécurité et de nombreux autres membres du Conseil ont également exprimé leurs regrets et leur déception face au veto américain.

Le Conseil de sécurité divisé est encore plus polarisé depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, et les votes sur la résolution brésilienne reflètent ces divisions.

Immédiatement après les votes et les discours de mardi, le conseil a entamé une réunion d’urgence – convoquée par la Russie, les Émirats arabes unis et la Chine – pour discuter de l’explosion de l’hôpital de Gaza.

Les actions du conseil ont eu lieu dans un contexte d’efforts diplomatiques frénétiques visant à empêcher la propagation du conflit entre Israël et le Hamas, notamment le voyage éclair de Biden en Israël où il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, a noté lors d’un point vidéo depuis Doha, au Qatar, que l’explosion massive de mardi a privé Gaza d’un hôpital qui soignait plus de 45 000 patients par an.

Après l’explosion de l’hôpital, le président palestinien Mahmoud Abbas s’est retiré d’une réunion avec Biden, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie, ce qui a conduit les Jordaniens à annuler la réunion.

Le Groupe arabe, composé de 22 membres, a exprimé son « indignation » face aux décès à l’hôpital et a appelé à un cessez-le-feu immédiat pour éviter de nouvelles victimes palestiniennes et à l’ouverture d’un couloir pour acheminer en toute sécurité l’aide à des millions de personnes à Gaza.

L’ambassadeur égyptien à l’ONU, Osama Mahmoud, a déclaré aux journalistes qu’un sommet aurait lieu samedi au Caire comme prévu avec les dirigeants régionaux et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Les cinq pays permanents du Conseil de sécurité sont également invités, a-t-il déclaré.

Mahmoud a déclaré que le sommet abordera la crise humanitaire déclenchée par le conflit israélo-palestinien, comment parvenir à un cessez-le-feu et s’il existe « une tentative sérieuse d’avoir un horizon politique » pour s’attaquer aux problèmes qui bloquent un accord de paix israélo-palestinien.

L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a déclaré lors de la réunion d’urgence du conseil : « Je crains que nous soyons au bord d’un abîme profond et dangereux qui pourrait changer la trajectoire du conflit israélo-palestinien, voire du Moyen-Orient dans son ensemble. »

Après un siècle de conflit et un demi-siècle d’occupation israélienne, il a déclaré que la communauté internationale avait « échoué collectivement » à aider Israël et les Palestiniens à parvenir à un règlement politique. Et il a averti que les événements qui ont suivi les attaques du Hamas « ont servi à raviver les griefs et à réanimer les alliances dans la région ».