Les Etats-Unis opposent leur veto à la résolution de l’ONU appelant à une pause humanitaire dans la guerre entre Israël et le Hamas | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui aurait condamné l’attaque du Hamas contre Israël tout en appelant à une pause dans les combats pour permettre l’aide humanitaire à Gaza.

Les États-Unis ont été les seuls à voter contre la résolution mercredi, avec 12 membres votant pour et la Russie et le Royaume-Uni s’abstenant.

« Nous sommes sur le terrain et accomplissons le dur travail diplomatique », a déclaré l’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, au Conseil après le vote. « Nous pensons que nous devons laisser cette diplomatie jouer son rôle. »

Le texte rédigé par le Brésil aurait condamné la violence contre tous les civils, mais les États-Unis ont déclaré qu’il n’en faisait pas assez pour souligner le droit d’Israël à l’autodéfense. Les États-Unis ont généralement exercé leur veto au Conseil de sécurité pour protéger Israël des résolutions critiques.

« L’écrasante majorité du Conseil, 12 pays, a soutenu cette résolution et a exprimé sa déception après des jours de négociations et une situation humanitaire qui s’aggravait rapidement, que le Conseil n’ait pas été en mesure de se réunir et d’offrir ce point de vue, cet appel au calme, cet appel à l’accès des humanitaires », a rapporté la correspondante d’Al Jazeera, Kristen Saloomey, depuis le siège de l’ONU à New York.

Le vote a eu lieu dans un contexte de tensions croissantes dans la région, avec des foules de manifestants descendus dans les rues de plusieurs pays après qu’une explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza mardi ait suscité l’indignation généralisée.

Les autorités palestiniennes ont déclaré qu’au moins 471 personnes avaient été tuées dans l’explosion provoquée par un raid aérien israélien. Israël affirme que l’explosion est le résultat d’un raté d’allumage d’une roquette lancée par le groupe armé du Jihad islamique palestinien (JIP). Le JIP a rejeté cette allégation.

Les États-Unis ont déclaré qu’une analyse « d’images aériennes, d’interceptions et d’informations de source ouverte » montrait qu’Israël n’était pas derrière l’attaque et qu’ils continueraient à recueillir des preuves.

Al Jazeera n’a pas été en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Malgré l’incertitude quant à la cause de l’explosion, les manifestations à travers le Moyen-Orient ont accru les craintes que d’autres groupes armés de la région ne se joignent à la guerre entre Israël et le Hamas.

S’exprimant devant le Conseil, l’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a déclaré que le monde était « au bord d’un abîme profond et dangereux qui pourrait changer la trajectoire du conflit israélo-palestinien, voire du Moyen-Orient dans son ensemble ».

Une attaque menée par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, au cours de laquelle des hommes armés palestiniens ont tué des centaines de civils dans des villes et des kibboutzim israéliens et capturé 199 personnes, a été largement condamnée.

Les autorités israéliennes affirment qu’au moins 1 400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées dans l’attaque et que plus de 4 400 autres ont été blessées.

Mais les pays occidentaux, et en particulier l’allié le plus ferme d’Israël, les États-Unis, ont été accusés d’appliquer deux poids, deux mesures lorsqu’il s’agit de violations potentielles par Israël du droit international.

Alors que les États-Unis ont déclaré qu’Israël devrait prendre des mesures pour éviter de tuer des civils palestiniens, ils ont offert un soutien ferme et peu de critiques directes alors que les raids aériens israéliens sur Gaza détruisent des quartiers entiers et que le siège israélien coupe l’accès à l’eau, à la nourriture, à l’électricité. et du carburant pour les 2,3 millions d’habitants de la bande.

Les autorités palestiniennes ont déclaré que plus de 3 400 personnes avaient été tuées et plus de 12 000 autres blessées lors de l’attaque israélienne contre Gaza.

« Les propres actions du Hamas ont provoqué cette grave crise humanitaire », a déclaré Thomas-Greenfield.

La Russie, qui a rédigé une résolution appelant à un cessez-le-feu en début de semaine, a déclaré que le veto américain montrait que la rhétorique américaine sur le droit international et les droits de l’homme était intéressée, après des mois de critiques sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Nous venons d’être témoins une fois de plus de l’hypocrisie et du double standard de nos collègues américains », a déclaré l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia.