Les États-Unis ont une nouvelle hotline de crise : 988. Est-il prêt à faire face à une augmentation des appels ?

“Nous voulons nous assurer que nous répondons à tout le monde en crise”, a-t-il déclaré.

Mais moins de la moitié des responsables de la santé publique responsables du déploiement du 988 étaient convaincus que leurs communautés étaient préparées, selon une récente enquête de la RAND Corporation.

La refonte de la Lifeline ne se limite pas aux appels, SMS et chats. Alors que les données montrent que les lignes d’assistance peuvent résoudre environ 80% des crises sans autre intervention, la vision pour 988 est que les conseillers pourront éventuellement connecter les appelants avec des équipes de crise mobiles qui peuvent venir là où ils se trouvent, ainsi que des services de santé mentale à court terme. centres de tri.

Ces changements devraient réduire les interventions des forces de l’ordre et le recours aux salles d’urgence, pour finalement maintenir plus de personnes en vie, selon les défenseurs.

La nouvelle Lifeline arrive à un moment où les maladies mentales augmentent, y compris ce que le chirurgien général américain a qualifié de crise « dévastatrice » chez les jeunes. Le suicide était la 12e cause de décès chez les Américains de tous âges en 2020, selon les Centers for Disease Control and Prevention, et la deuxième cause parmi les 10 à 14 ans et les 25 à 34 ans. Une personne est décédée par suicide toutes les 11 minutes en 2020. Beaucoup pensent que la pandémie a exacerbé les problèmes de santé mentale, et la ligne d’assistance remaniée est destinée à s’étendre au-delà de la portée du suicide pour aider toute personne en crise.

Malgré l’augmentation prévue du volume, des questions subsistent quant au financement durable à long terme du 988. C’est en partie parce que la loi l’établissant, signée par le président Donald J. Trump en octobre 2020 avec un soutien bipartite, a laissé le financement des centres d’appels en grande partie aux États. .