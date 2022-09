Les États-Unis ont une nouvelle capitale du meurtre

La Nouvelle-Orléans a dépassé Saint-Louis pour le taux d’homicides le plus élevé, les meurtres ayant plus que doublé par rapport aux niveaux d’avant la pandémie

La Nouvelle-Orléans, l’une des villes américaines les plus populaires pour le tourisme, a obtenu un titre indésirable : la capitale américaine du meurtre. L’augmentation de la criminalité et les défaillances des forces de l’ordre ont donné aux ‘Grand facile’ le taux d’homicides le plus élevé aux États-Unis, dépassant de loin celui de villes en proie à la violence comme Saint-Louis, Chicago ou New York.

Il y a eu 205 homicides jusqu’à présent en 2022, en hausse de 141% par rapport aux niveaux pré-pandémiques et de 46% de plus qu’à la même époque l’année dernière, selon les données de la New Orleans Metropolitan Crime Commission. Le taux d’homicides de la ville de 52 pour 100 000 habitants la semaine dernière a dépassé le précédent leader américain des meurtres, St. Louis, où le taux est inférieur à 45 pour 100 000 jusqu’à présent cette année.

Le taux d’homicides à la Nouvelle-Orléans est presque le triple du niveau de cette année à Chicago, l’une des villes américaines les plus notoires pour la violence armée. En comparaison, la ville de New York a un taux de seulement 3,5 homicides pour 100 000 habitants. Les meurtres à la Nouvelle-Orléans se déroulent à près de 15 fois ce rythme.

Lire la suite Le maire cite la couleur de peau et le sexe pour justifier les vols de luxe

Les détournements de voiture à la Nouvelle-Orléans ont plus que triplé par rapport aux niveaux pré-pandémiques, et les fusillades ont doublé. Le service de police de la ville étant en sous-effectif, le temps de réponse moyen à un appel d’urgence est de 2,5 heures, selon une étude récente. Nhu Vuh, une caissière de 40 ans dans une épicerie vietnamienne, a déclaré au Wall Street Journal que lorsqu’elle a appelé la police après qu’un sans-abri en colère l’ait agressée, un officier ne s’est présenté que le lendemain.

La police démissionnant plus vite que la ville ne peut embaucher de nouvelles recrues, la force compte environ un tiers d’officiers de moins que lorsque l’ouragan Katrina a ravagé la ville en 2005. L’officier Scott Fanning a fait la une des journaux en juillet dernier en démissionnant au milieu de son quart de travail en raison de la crainte que le manque de personnel rendait le travail trop dangereux.

Le principal procureur de la ville, le procureur de district Jason Williams, a pris ses fonctions l’année dernière après avoir été élu grâce au financement de la campagne du militant politique milliardaire George Soros. Les accusations auraient été rejetées dans environ les deux tiers des poursuites pour crime sous sa direction, et Williams a refusé d’inculper des suspects dans près de la moitié des arrestations pour crime violent.

LIRE LA SUITE: Un groupe pro-police accuse Soros

Le maire LaToya Cantrell a appelé la ville à sévir contre la criminalité tout en faisant pression pour des politiques anti-incarcération. La population carcérale de la ville a chuté d’environ 40% depuis que Cantrell a pris ses fonctions en 2018. Les critiques ont fait valoir que le maire n’en avait pas fait assez pour soutenir la police, et elle a provoqué la colère des victimes d’actes criminels le mois dernier lorsqu’elle s’est présentée au tribunal en tant que témoin de moralité pour un 13 ans qui a été reconnu coupable d’avoir détourné cinq personnes en deux jours. Le jeune braqueur a été condamné avec sursis, ce qui lui a épargné toute peine de prison.