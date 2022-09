Moscou fera face à des conséquences “horribles” si elle utilise des armes nucléaires, prévient le haut diplomate américain

L’administration du président américain Joe Biden a un plan pour réagir à l’utilisation hypothétique d’armes nucléaires par la Russie, mais ne révélera pas ses détails, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken.

Si la Russie utilisait des armes atomiques sur le champ de bataille, “les conséquences seraient horribles, et nous l’avons dit très clairement,” Blinken a déclaré dans une interview avec le programme « 60 Minutes » sur CBS News dimanche. Il a déclaré que le message avait été communiqué aux dirigeants russes en public et en privé.

« Je ne vais pas entrer dans les conséquences. Toute utilisation d’armes nucléaires aurait des effets catastrophiques pour le pays qui les utilise, bien sûr, mais pour beaucoup d’autres aussi », a-t-il ajouté. il a averti.

Blinken commentait les remarques de la semaine dernière du président russe Vladimir Poutine, qui a accusé les États-Unis et leurs alliés de chercher à diviser la Russie et a déclaré que Moscou utiliserait tous les outils à sa disposition pour empêcher ce résultat.

Biden a répondu en disant à Poutine de ne pas utiliser d’armes nucléaires et a averti des conséquences non précisées si une telle frappe se produisait. Blinken a déclaré que son gouvernement avait un plan pour un tel scénario.















Blinken a également exhorté la Russie à empêcher une nouvelle escalade en retirant ses troupes d’Ukraine, déclarant : « Si la Russie arrête de se battre, la guerre se termine. Si l’Ukraine arrête de se battre, l’Ukraine s’arrête.

Les nations occidentales continuent de fournir des armes à l’Ukraine, qualifiant cela de mesure nécessaire pour aider Kiev à vaincre les forces russes sur le champ de bataille. Washington a proclamé une défaite stratégique pour Moscou comme objectif dans la crise.

Poutine a déclaré dans son allocution la semaine dernière que les forces russes luttaient contre “toute la machine militaire occidentale” en Ukraine.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.