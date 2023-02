Les États-Unis ont suivi un ballon espion chinois depuis son lancement sur l’île de Hainan sur une trajectoire inhabituelle

Commentez cette histoire Commentaire

Au moment où un ballon espion chinois a traversé l’espace aérien américain à la fin du mois dernier, les agences militaires et de renseignement américaines le suivaient depuis près d’une semaine, le regardant décoller de sa base d’attache sur l’île de Hainan, près de la côte sud de la Chine. Des moniteurs américains ont observé le ballon s’installer dans une trajectoire de vol qui semblerait l’avoir conduit au-dessus du territoire américain de Guam. Mais quelque part le long de cette route vers l’est, l’engin a pris une direction nord inattendue, selon plusieurs responsables américains, qui ont déclaré que les analystes examinaient maintenant la possibilité que la Chine n’ait pas l’intention de pénétrer le cœur des États-Unis avec son dispositif de surveillance aéroporté.

Le ballon a flotté au-dessus des îles Aléoutiennes de l’Alaska à des milliers de kilomètres de Guam, puis a dérivé au-dessus du Canada, où il a rencontré des vents violents qui semblent avoir poussé le ballon vers le sud dans la partie continentale des États-Unis, ont déclaré les responsables, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour décrire intelligence sensible. Un avion de chasse américain a abattu le ballon au large des côtes de la Caroline du Sud le 4 février, une semaine après avoir traversé l’Alaska.

Ce nouveau récit suggère que la crise internationale qui s’en est suivie et qui a exacerbé les tensions entre Washington et Pékin pourrait avoir été au moins en partie le résultat d’une erreur.

Pendant ce temps, la Maison Blanche a déclaré mardi que trois autres objets abattus au-dessus de l’Amérique du Nord la semaine dernière n’avaient peut-être pas posé de menace à la sécurité nationale, établissant peut-être la distinction la plus claire à ce jour entre ces anomalies volantes et le ballon espion présumé. John Kirby, coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, a déclaré aux journalistes que la communauté du renseignement américain “n’écartera pas la possibilité” que les trois appareils appartenaient plutôt à une organisation commerciale ou à une entité de recherche et étaient donc “inoffensifs”.

L’Armée populaire de libération (APL) a déjà envoyé des ballons espions au-dessus de Guam, ainsi qu’à Hawaï, pour surveiller les installations militaires américaines, ont déclaré des responsables. Mais le survol de plusieurs jours de la partie continentale des États-Unis était nouveau, et il a semé la confusion au sein du gouvernement chinois alors que les diplomates se sont empressés de diffuser une histoire de couverture selon laquelle le ballon avait été dévié alors qu’il recueillait des données météorologiques inoffensives, ont déclaré des responsables américains.

La fureur a pris Pékin sur son pied arrière. Au départ, il a exprimé des «regrets» pour ce qu’il a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un ballon météo capricieux. Ensuite, il a commencé à critiquer Washington pour ce qu’il a dit être une réaction excessive, et cette semaine, il a accusé les États-Unis d’avoir envoyé 10 ballons espions au-dessus de la Chine. La Maison Blanche a fermement nié cette affirmation comme fausse. « Nous ne faisons pas voler des ballons de surveillance au-dessus de la Chine. Je ne suis au courant d’aucun autre engin que nous survolons – dans l’espace aérien chinois », a déclaré Kirby lundi.

Les agences de renseignement et militaires américaines ont suivi le ballon lors de son lancement depuis l’île de Hainan. Les analystes du renseignement ne savent pas si la déviation apparente était intentionnelle ou accidentelle, mais sont convaincus qu’elle était destinée à la surveillance, très probablement au-dessus des installations militaires américaines dans le Pacifique. Quoi qu’il en soit, l’incursion dans l’espace aérien américain a été un faux pas majeur de la part de l’APL, provoquant une fureur politique et diplomatique et un examen plus approfondi par les États-Unis et leurs alliés des capacités d’espionnage aérien de Pékin.

Son passage dans l’espace aérien américain était une violation de la souveraineté et son vol stationnaire au-dessus de sites nucléaires sensibles du Montana n’était pas un accident, ont déclaré des responsables, évoquant la possibilité que même si le ballon était soufflé par inadvertance au-dessus du continent américain, Pékin aurait apparemment décidé de saisir l’occasion de essayer de recueillir des renseignements.



Bases stratégiques des forces nucléaires américaines et autres installations Chemin approximatif sur le Océan Pacifique basé sur modèles de vent atmosphérique Les agences américaines ont suivi le ballon lors de son lancement depuis l’île de Hainan, en Chine. Samedi 28 janvier Le ballon a été repéré au-dessus des îles Aléoutiennes, le long de la pointe sud de l’Alaska. Mardi 31 janvier Rentre dans l’espace aérien américain au-dessus du nord de l’Idaho. Mercredi 1er février Il a été vu au-dessus du Montana, au-dessus des installations de lancement de Minuteman III. Vendredi 3 février Vu voler près de Saint-Louis. Samedi 4 février L’armée américaine a abattu le ballon au-dessus de l’océan Atlantique près de la côte des Carolines. Sources : ministère chinois des Affaires étrangères, NOAA, Les Nations Unies Chemin approximatif sur le Océan Pacifique basé sur modèles de vent atmosphérique Les agences américaines ont suivi le ballon lors de son lancement depuis l’île de Hainan, en Chine. Samedi 28 janvier Le ballon a été repéré au-dessus des îles Aléoutiennes, le long de la pointe sud de l’Alaska. Mardi 31 janvier Rentre dans l’espace aérien américain au-dessus du nord de l’Idaho. Mercredi 1er février Il a été vu au-dessus du Montana, au-dessus des installations de lancement de Minuteman III. Vendredi 3 février Vu voler près de Saint-Louis. Samedi 4 février L’armée américaine a abattu le ballon au-dessus de l’océan Atlantique près de la côte des Carolines. Sources : ministère chinois des Affaires étrangères, NOAA, Nations Unies Les agences américaines ont suivi le ballon lors de son lancement depuis l’île de Hainan, en Chine. mardi 31 janvier Rentre dans l’espace aérien américain au-dessus du nord de l’Idaho. Mercredi 1er février Vu au-dessus du Montana, au-dessus des installations de lancement de Minuteman III. Samedi 28 janvier A pénétré dans l’espace aérien américain au nord des îles Aléoutiennes, puis a traversé l’Alaska. Vendredi 3 février Vu voler près de Saint-Louis. Chemin approximatif sur le Océan Pacifique basé sur modèles de vent atmosphérique Samedi 4 février L’armée américaine a abattu le ballon au-dessus de l’océan Atlantique près de la côte des Carolines. Sources : ministère chinois des Affaires étrangères, NOAA, Nations Unies

L’incident n’était que la dernière indication de la détermination de la Chine à étendre ses capacités de surveillance – de la technologie avancée des satellites aux ballons, ont déclaré des responsables.

La flotte de ballons fait partie d’un effort de surveillance aérienne beaucoup plus large qui comprend des systèmes satellites sophistiqués et dans lequel le gouvernement chinois a investi ce que les analystes disent être des milliards de dollars d’investissement au fil des ans.

“Il s’agissait d’un programme discret – faisant partie d’un ensemble plus large de programmes visant à obtenir une plus grande clarté sur les installations militaires aux États-Unis et dans divers autres pays”, a déclaré un haut responsable américain. Il semble être destiné à “augmenter les systèmes satellitaires”.

Le ballon a été lancé depuis le sol, dans le cadre d’un programme géré en partie par l’armée de l’air de l’APL, et il a peut-être été détourné de sa trajectoire par de forts vents à haute altitude, ont déclaré des responsables. Il était en partie dirigé par les courants d’air et en partie piloté à distance, ont-ils déclaré. Avec des hélices et un gouvernail, il a la capacité d’être manœuvré.

Après le lancement du ballon, la modélisation informatique menée par le Washington Post indique que les courants de direction l’ont poussé vers l’est au-dessus de l’océan Pacifique, passant probablement entre les Philippines et Taïwan.

Vers le 24 janvier, alors que le ballon se trouvait à environ 1 000 milles au sud du Japon, des simulations de modèles montrent qu’il a commencé à prendre de la vitesse et à virer rapidement vers le nord. C’était probablement en réponse à un fort front froid qui avait libéré un air exceptionnellement glacial sur le nord de la Chine, la péninsule coréenne et le Japon.

Normalement, les mouvements de direction atmosphériques auraient maintenu le ballon sur une trajectoire beaucoup plus ouest-est, selon les données météorologiques historiques. Cependant, le front froid intense a forcé le courant-jet et les courants de direction à haute altitude à plonger vers le sud et a peut-être entraîné le ballon vers le nord.

Le dirigeable est entré dans l’espace aérien américain au large de l’Alaska le 28 janvier, traversant le Canada et rentrant aux États-Unis au-dessus de l’Idaho le 31 janvier, un jour avant qu’il ne soit repéré au-dessus du Montana par des civils, provoquant un arrêt au sol à l’aéroport de Billings, comme Les responsables américains ont envisagé de l’abattre.

Lorsque les responsables ont déterminé qu’ils ne pouvaient pas atténuer le risque pour les personnes au sol, ils ont décidé d’attendre de pouvoir l’abattre au-dessus de l’eau.

Les analystes attendent toujours la récupération de la charge utile du ballon, que les responsables ont estimée à la taille de trois autobus scolaires, mais “cela ne semble pas être une nouvelle capacité spectaculaire”, a déclaré un deuxième responsable américain. “On dirait que c’est plus de collection – tout le monde en veut toujours plus.”

Kirby a déclaré lundi: “Ces ballons ont fourni des capacités additives limitées au [People’s Republic of China’s] d’autres plates-formes de renseignement utilisées aux États-Unis. Mais à l’avenir, si la RPC continue à faire progresser cette technologie, elle pourrait certainement devenir plus précieuse pour eux. »

Les responsables américains ont souligné qu’ils avaient pris des mesures pour contrecarrer tous les efforts de la Chine pour recueillir des informations sensibles sur des sites militaires. Toutes ces informations ou communications étaient cryptées, a déclaré Kirby.