L’armée américaine a écarté les inquiétudes des médias concernant les munitions et l’équipement

Washington peut répondre à toutes les demandes d’armes, d’équipements et de munitions de Jérusalem-Ouest tout en continuant à soutenir Kiev, a déclaré lundi une porte-parole du Pentagone aux journalistes.

« Nous sommes en mesure de poursuivre notre soutien à l’Ukraine et à Israël et de maintenir notre propre préparation à l’échelle mondiale. » » a déclaré un haut responsable du ministère de la Défense lors d’un briefing.

« Même si nous fournissons et continuerons de fournir un soutien important à l’Ukraine, nous veillons à ce que nous puissions également répondre à d’autres crises et situations d’urgence, soutenir d’autres partenaires et maintenir notre propre préparation militaire et notre capacité à soutenir les autres. » » a ajouté plus tard le responsable.

Les États-Unis ont pu rencontrer « toutes les demandes formulées par nos homologues israéliens » et j’espère voir « livraison continue » sur certaines de ces demandes, a également déclaré le responsable. Tout en refusant d’entrer dans les détails, le porte-parole a déclaré que cela s’appliquait aux systèmes « Iron Dome » et à d’autres défenses aériennes.

Le Pentagone est « travailler le plus vite possible » pour accélérer la livraison de « absolument nécessaire » munitions et équipements, ainsi que contacter des entrepreneurs militaires pour accélérer les commandes israéliennes en attente.

Lorsque les journalistes ont exprimé leurs inquiétudes quant à la manière dont les armes américaines pourraient être utilisées, le responsable du Pentagone a déclaré qu’il y avait des risques. « pratiques et procédures robustes de surveillance de l’utilisation finale » en place, et que les États-Unis étaient « en dialogue constant avec les Israéliens au sujet de leurs plans opérationnels ».

Les avions cargo américains ont déjà commencé à atterrir en Israël, alors même que le gouvernement de Jérusalem-Ouest a annoncé un « siège total » de Gaza en représailles aux incursions du Hamas qui ont commencé samedi. Le conflit, qui a débuté samedi, est le plus sanglant qu’Israël ait connu depuis 1973.

Le Pentagone a décrit le déploiement du groupe aéronaval USS Gerald R. Ford en Méditerranée orientale comme « une démonstration sans équivoque, en actes et pas seulement en paroles, du soutien américain à la défense d’Israël. » Le transporteur est censé « servir de signal dissuasif à l’Iran, au Hezbollah libanais et à tout autre mandataire dans la région qui pourrait envisager d’exploiter la situation actuelle pour intensifier le conflit », dit le responsable.