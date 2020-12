L’ancien chef de la division spatiale de l’armée israélienne a affirmé que Tel Aviv et Washington avaient contacté une «Fédération Galactique» d’extraterrestres, mais que l’humanité n’est pas prête pour la «vérité» sur la vie dans le cosmos.

Le général à la retraite Haim Eshed, 87 ans, qui a dirigé l’unité spatiale du ministère de la Défense pendant près de trois décennies, a allégué l’existence d’une alliance extraterrestre couvrant la galaxie dans une interview déconcertante avec le journal israélien Yediot Aharonot.

« Les OVNIS ont demandé de ne pas annoncer leur présence ici, l’humanité n’est pas encore prête, » Eshed a déclaré samedi au journal, ajoutant que le président américain Donald Trump «Était sur le point de le découvrir, mais les extraterrestres de la Fédération Galactique disent: attendez, laissez d’abord les esprits se calmer. Ils ne veulent pas que nous ayons une hystérie de masse.

Ils veulent d’abord nous rendre sains d’esprit et compréhensifs. Ils ont attendu jusqu’à aujourd’hui, que l’humanité évolue et atteigne un stade où nous comprendrons ce que sont l’espace et les vaisseaux spatiaux.

Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui a changé pour éviter le supposé « Panique collective » averti par les extraterrestres, Eshed a apparemment estimé qu’il était temps de jeter la prudence au vent et de renverser les haricots lui-même, affirmant non seulement communiquer avec les êtres d’un autre monde, mais qu’ils maintiennent un «Base souterraine dans les profondeurs de Mars.» Dans son affirmation la plus extraordinaire, Eshed a déclaré que le gouvernement américain était parvenu à un « accord » avec les visiteurs lointains.

«Ils ont signé un contrat avec nous pour expérimenter ici», dit-il, n’offrant aucun détail sur les termes du prétendu accord interplanétaire ou la nature de l’expérimentation – sûrement rien de trop envahissant.

L’ancien général s’est également empressé d’ajouter que les étrangers sont simplement «Enquête» et cherchant à enrôler l’humanité comme «Aides» dans leur quête de « Comprendre les règles de l’univers, » suggérant que – du moins pour le moment – il n’y a pas lieu de craindre une force d’invasion hostile, malgré les expériences.

Eshed a reconnu que ses affirmations, qu’il a présentées sans preuve, pourraient sembler extravagantes, mais a déclaré qu’il pensait que l’humanité en viendrait progressivement à les accepter comme vraies, et que certaines personnes ont peut-être déjà vu la lumière.

«Si j’avais trouvé ce que je disais il y a cinq ans aujourd’hui, j’aurais été hospitalisé», il a dit. «Jusqu’à aujourd’hui, chaque endroit où j’ai approché dans l’académie avec ça, ils ont dit: Le gars a perdu la tête.

Aujourd’hui, nous parlons déjà différemment. Je n’ai rien à perdre. J’ai reçu mes diplômes et récompenses, je suis respecté dans les universités à l’étranger et la tendance est également en train de changer.

