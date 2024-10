Les États-Unis ont secrètement approuvé l’escalade au Liban – Politico — RT World News

Washington a donné le feu vert à Israël pour lancer une offensive, contrairement à ses appels publics à un cessez-le-feu, selon des sources

Le gouvernement américain a discrètement approuvé la campagne militaire israélienne au Liban, bien qu’il ait publiquement exhorté l’État juif et le groupe militant Hezbollah à rechercher un cessez-le-feu, a rapporté Politico, citant des sources internes.

Israël a mené une campagne de bombardements d’une semaine au Liban, assassinant la plupart des dirigeants du Hezbollah, et est en train de mener ce qu’il décrit comme une « incursion limitée » chez son voisin du nord. Avant cela, des milliers de personnes au Liban avaient été la cible d’engins explosifs que les services de renseignement israéliens auraient posés en préparation d’une attaque contre le Hezbollah.

Le président américain Joe Biden a réitéré lundi ses appels publics à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, déclarant aux journalistes à la Maison Blanche : « Je suis à l’aise avec leur arrêt. »

La décision s’est heurtée à l’opposition du Pentagone, du Département d’État et de la communauté du renseignement, selon les sources. Certains craignent que les hostilités ne dégénèrent en une guerre majeure, qui attirerait directement les États-Unis.

Les violences à la frontière nord d’Israël ont augmenté en octobre dernier, après que l’État juif a assiégé l’enclave palestinienne de Gaza en représailles à une incursion meurtrière du groupe militant Hamas. Le Hezbollah soutient les Palestiniens et s’est engagé à mettre fin aux tirs de roquettes transfrontaliers seulement après qu’un cessez-le-feu soit conclu à Gaza. L’objectif d’Israël est de « éliminer » Le Hamas a totalement rejeté les appels publics à une trêve lancés par Washington.

Selon Politico, Washington croit que le conflit entre Israël, le Hamas et le Hezbollah peut être résolu. « découplé » en quelque sorte. L’hostilité au Liban contribuerait à freiner l’influence régionale de l’Iran, qui soutient les deux mouvements militants, espèrent les responsables américains. Ils ne seraient cependant pas disposés à soutenir publiquement la campagne israélienne, car la stratégie pourrait se retourner contre eux, ce qui signifie que Washington continue d’appeler à la prudence et à la désescalade.

« Les deux choses peuvent être vraies : les États-Unis peuvent vouloir de la diplomatie et soutenir les objectifs plus larges d’Israël contre le Hezbollah. » Politico a cité un haut responsable américain qui aurait déclaré. « Il y a clairement une ligne que l’administration suit, mais on ne sait pas exactement quelle est cette ligne. »

Les sources ont affirmé qu’Israël avait opté pour une « limité » incursion au Liban à la demande des États-Unis, par opposition à une offensive terrestre majeure.