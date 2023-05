Les États-Unis ont plus d’une fusillade de masse par jour – Maison Blanche – News 24

Plus de 14 000 personnes sont mortes de la violence armée jusqu’à présent cette année, selon le secrétaire de presse de la Maison Blanche

Les États-Unis ont connu 201 fusillades de masse au cours des 128 premiers jours de 2023, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d’un point de presse lundi, citant « grands comptes. »

Le massacre de samedi dans un centre commercial à Allen, au Texas, qui a fait huit morts et sept blessés, aurait marqué la 201e fusillade de masse de l’année.

« Des estimations crédibles montrent que plus de 14 000 personnes sont mortes cette année à cause de la violence armée. C’est une crise. C’est une crise que les républicains au Congrès refusent d’aborder« , a déclaré Jean-Pierre.

Elle a appelé le Congrès à adopter des mesures de contrôle des armes à feu qui n’avaient auparavant pas réussi à obtenir un soutien législatif bipartite, accusant les républicains de la vague de violence qui, selon elle, engloutissait la nation.















Le Congrès devrait interdire les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité, éliminer l’immunité légale des fabricants d’armes à feu, exiger « stockage en toute sécurité » d’armes à feu et de munitions, et promulguer des vérifications universelles des antécédents, a déclaré Jean-Pierre, déplorant que le président Joe Biden ait publié deux douzaines de décrets limitant la vente et l’utilisation d’armes à feu, mais le Congrès n’a pas répondu par sa propre législation sur le contrôle des armes à feu.

Les républicains disposent actuellement d’une faible majorité à la Chambre des représentants, tandis que les démocrates contrôlent le Sénat. Le parti de Biden avait le contrôle des deux chambres jusqu’à la mi-mandat de 2022.

Les statistiques sur les tirs de masse de Jean-Pierre semblent provenir de Gun Violence Archive, qui définit un tir de masse comme un incident au cours duquel un « au moins quatre victimes sont abattues, blessées ou tuées, à l’exclusion de tout tireur qui peut également avoir été tué ou blessé dans l’incident. »

Les décès par suicide représentent 57% des 14 836 décès par arme à feu enregistrés par Gun Violence Archive pour 2023, avec environ 66 des 115 décès par arme à feu enregistrés par jour étant des suicides. Selon la définition des archives, le nombre de fusillades de masse est en fait passé de 690 en 2021 à 647 l’année dernière.

Le FBI définit généralement une fusillade de masse comme une fusillade dans laquelle quatre personnes ou plus sont tuées. Selon cette définition, il y en a eu environ 21 cette année. Selon le FBI, le nombre de « tireur actif« Les incidents aux États-Unis ont diminué en 2022 par rapport à 2021, passant de 61 à 50. Alors que le nombre total de personnes abattues est passé de 243 à 313, le nombre de tués est passé de 103 à 100.

Biden a signé un paquet de contrôle des armes à feu l’année dernière, accordant aux États 750 millions de dollars de financement pour mettre en œuvre « drapeau rouge » lois, renforcement des vérifications d’antécédents et interdiction « acheteurs de paille« , la pratique consistant à acheter une arme à feu à quelqu’un qui, autrement, échouerait à une vérification des antécédents. La nouvelle réglementation n’a pas eu d’effet notable sur le taux de fusillades aux États-Unis.